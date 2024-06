Maria Botelho Moniz vai substituir Manuel Luís Goucha durante as férias do apresentador. Durante as duas próximas semanas, o programa das tardes da TVI será conduzido por Maria Botelho Moniz.

Manuel Luís Goucha está de férias em Paris na companhia do marido, Rui Oliviera, e de alguns amigos.

Esta segunda-feira, 10 de junho, Maria Botelho Moniz partilhou um vídeo nas redes sociais antes do programa «Goucha» começar e mostrou-se radiante. «Hoje estou no «Goucha», escreveu.