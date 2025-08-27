Há uma coincidência que une Maria Botelho Moniz a Marcia Soares. E pode uni-la a si também

O mundo está cheio de coincidências, que residem nas coisas mais simples da vida, como um mero colar. Um acessório aparentemente sem significado, mas que pode fazer toda a diferença na vida de uma mulher, ou neste caso, de duas: Maria Botelho Moniz e Marcia Soares.

As duas figuras da TVI já usaram o mesmo acessório em diferentes ocasiões e você pode ser a próxima a fazê-lo. Falamos do colar 'cleópatra', da marca portuguesa 'Peça em Ti' e custa 20,50 euros.

«Dourado predominante, simbolizando o sol e o poder, por isso nos apeteceu chamar-lhe CLEÓPATRA», lê-se no Instagram da marca, que explica mais sobre o acessório perfeito para qualquer evento.

Segundo a mesma página, «este colar em aço inoxidável é absolutamente deslumbrante! Tem um design marcante em gomos e volumosos, todos polidos com um brilho dourado intenso que transmite sofisticação e poder».

«A simetria perfeita das peças dá um ar escultural, quase arquitetónico, tornando-o uma verdadeira peça de destaque — daqueles que transformam qualquer look em algo elegante e memorável», conclui.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens do colar usado por Maria Botelho Moniz e Marcia Soares.