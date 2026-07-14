Maria Botelho Moniz toca na «intimidade» de Mariana e Miguel. E o momento torna-se o mais visto do dia

O Especial do Big Brother Verão desta segunda-feira ficou marcado por um momento de boa disposição protagonizado por Maria Botelho Moniz, que acabou por se tornar um dos mais comentados e vistos do dia no site do programa.

A apresentadora aproveitou a emissão em direto para abordar, de forma descontraída, a experiência de Mariana Sá e Miguel no chamado quarto secreto, lançando uma pergunta que rapidamente arrancou gargalhadas dentro e fora da casa.

"Eu sei que o que acontece no quarto secreto fica no quarto secreto, eu também não me quero meter na vossa intimidade e naquilo que aconteceu ali durante aquele tempo, mas gostava de saber só se estava tudo do vosso agrado, se nos saímos bem?", questionou Maria Botelho Moniz.

Perante a provocação da apresentadora, o casal acabou por dar a entender, à frente dos restantes concorrentes, que a experiência tinha corrido bem, alimentando ainda mais a curiosidade dos colegas sobre o que se teria passado durante o tempo em que estiveram afastados da casa.

No entanto, há um detalhe que os concorrentes desconhecem. Ao contrário do que imaginam, o alegado quarto secreto estava longe de ser um espaço romântico ou luxuoso. Mariana e Miguel encontraram apenas o próprio quarto praticamente vazio, sem cama nem qualquer conforto especial, tendo à disposição apenas algumas bolachas de água e sal.

A revelação, conhecida apenas pelo público, tornou a conversa ainda mais divertida, uma vez que os colegas continuam sem saber o que realmente aconteceu naquele espaço, criando um contraste entre as suposições feitas dentro da casa e a realidade mostrada aos espectadores.

O momento rapidamente ganhou destaque nas plataformas digitais, com muitos fãs do formato a elogiarem a forma descontraída como Maria Botelho Moniz conduziu a conversa. A combinação entre o humor da apresentadora, a reação espontânea do casal e o conhecimento exclusivo do público sobre o verdadeiro conteúdo do quarto secreto contribuiu para que este se tornasse um dos vídeos mais vistos e partilhados do dia.