Última Hora: Maria Botelho Moniz reage à eleição do novo Papa

Habemus Papam. À quarta votação, os cardeais eleitores escolheram o sucessor do Papa Francisco. E Maria Botelho Moniz não deixou passar o momento histórico em branco. A partir da redação do Big Brother, a apresentadora reagiu e mostrou estar atenta ao que se vive no Vaticano. A apresentadora mostrou estar atenta à emissão da TVI, que está em direto a mostrar tudo sobre o momento histórico.

Foi esta tarde, dia 8 de abril, que o Fumo branco saiu da chaminé, revelando que o Conclave já terminou o seu trabalho. Os 133 cardeais reunidos chegaram a um acordo sobre o próximo chefe da Igreja Católica.

O nome do novo Papa acaba de ser anunciado. Trata-se de Robert Prevost, que escolheu ser tratado pelo nome de Leão XIV. O sucessor de Francisco tem 69 anos.

Milhares de fiéis aguardam na Praça de São Pedro o momento em que vai ser anunciado quem é o novo Papa, na varanda da Basílica. A celebração está a tomar conta dos fiéis. Milhares de pessoas mostram-se emocionadas e eufóricas por estarem a assistir ao vivo ao momento histórico.

