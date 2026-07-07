Nuno conta como perdeu a mãe e o pai e deixa Maria Botelho Moniz lavada em lágrimas

Em lágrimas, Maria Botelho Moniz consola Nuno: «Conversar com alguém é o melhor que se pode fazer. É o que os mantém vivos»

Arrepiante! Nuno conta como perdeu o pai e a mãe em quatro anos. Veja aqui a Curva da Vida na íntegra

Foi um dos momentos mais emocionantes desta edição do Big Brother Verão. Na Curva da Vida, Nuno abriu o coração e partilhou a dor que sente por ter assistido à morte dedo pai e da mãe. Maria Botelho Moniz não conteve as lágrimas.

Ao longo do testemunho, o concorrente começou por recordar a infância feliz, apesar da separação dos pais. Mais tarde, a vida parecia encaminhá-lo para a concretização de um sonho: ser futebolista. Depois de despertar a atenção de olheiros, rumou ao Manchester City para perseguir uma carreira no futebol. No entanto, uma lesão acabou por atrasou esse objetivo.

Pouco tempo depois, a mãe foi diagnosticada com uma doença rara e sem cura. Visivelmente emocionado, Nuno recordou os longos dias passados no hospital, sempre ao lado da mulher que descreve como o seu maior porto seguro.

«Descobriram-lhe um cancro muito raro que não tinha cura», contou, antes de recordar os últimos momentos ao lado da mãe. «Passávamos dias e noites no hospital, sempre de mãos dadas com ela. Até que um dia eu e a minha irmã a abraçámos, um de cada lado, e parecia que ela estava mesmo à espera daquele abraço. Lembro-me do som da máquina», revelou, muito abalado.

Mais tarde, Nuno voltou a ser confrontado com uma tragédia, desta vez com a morte do pai. O relato do momento deixou a casa em silêncio.

«Os bombeiros chegam e, quando o primeiro abre a porta, vejo o meu pai sem vida», recordou, em lágrimas. «Teve um ataque cardíaco. Perdi tudo o que tinha. Não sabia mesmo o que fazer. Só tinha a minha irmã.»

Com menos de 30 anos, o concorrente viu-se privado do colo dos dois pais.

Foi no futebol que encontrou uma forma de sobreviver à dor. «A única maneira de não pensar no que tinha acontecido era dentro das quatro linhas», confessou. Nesse mesmo ano, conquistou um campeonato que passou a ter um significado muito especial. «É a medalha mais importante que tenho e dedico-a ao meu pai.»

Em estúdio, Maria Botelho Moniz não conseguiu esconder a emoção. A apresentadora ouviu atentamente cada palavra de Nuno e acabou por se comover perante o testemunho. Também ela conhece a dor de perder um pai de forma inesperada, o que tornou aquele momento ainda mais intenso.