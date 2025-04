A celebração "imperdível" de Maria Botelho Moniz tem um detalhe especial

Maria Botelho Moniz, de 41 anos, apresentadora dos diários do Big Brother, celebrou ontem uma data cheia de significado ao lado do companheiro, o piloto Pedro Bianchi Prata, de 50 anos: «São cinco anos de namoro, três de noivado e um ano e meio como pais. Feitas as contas, a vida deu certo. Love you», escreveu num post no seu Instagram, num registo simples e cheio de afeto.

O casal, que se tornou pai e mãe de Vicente há 17 meses, assinalou a data com um jantar especial no restaurante Izakaya, em Cascais — uma tasca japonesa intimista e cheia de personalidade, que rapidamente conquistou Maria. «Ninguém me pediu este post mas aqui fica a dica, imperdível», partilhou a apresentadora nas redes sociais, revelando que se deixou levar pelas sugestões de amigas que já tinham passado por lá.

Mas o verdadeiro detalhe que tornou este date inesquecível foi este: a fotografia do casal ficou na parede do restaurante. »Tirámos uma fotografia, bebemos um shot de saké à saúde da Fernanda que fazia anos, e agora estamos na parede com a promessa de lá voltar».

No restaurante, decorado com polaroids dos seus visitantes, os clientes sentam-se ao balcão, mesmo em frente à cozinha, e assistem à preparação dos pratos como se fizessem parte da equipa. Maria descreveu a experiência como surpreendente e descontraída, desde a simpatia do staff até às escolhas gastronómicas entregues nas mãos da casa: «A cada prato uma surpresa».

Com uma refeição memorável e um registo fotográfico pendurado entre tantas outras histórias de amor e amizade, Maria e Pedro eternizaram mais do que um jantar. Criaram uma memória. E agora estão literalmente na parede — com um lugar especial num espaço que já ficou marcado na história do casal.