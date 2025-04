A fotografia do filho de Maria Botelho Moniz e a pergunta de uma seguidora que ninguém esperava

Maria Botelho Moniz, de 41 anos, derreteu os corações dos seus seguidores ao partilhar uma imagem ternurenta do filho Vicente, de apenas 17 meses. Na legenda, escreveu: “Veio sentar-se ao meu lado para ver o ‘au au’ que estava na televisão.” A publicação, carregada de doçura, rapidamente gerou centenas de reações — mas foi um comentário inesperado que acabou por se destacar.

Uma seguidora, confusa e curiosa, perguntou inocentemente: “Maria, o que é ‘au au’?” Ao que a apresentadora, bem-disposta, respondeu com simplicidade e um emoji: “Cão 🐶”. O momento arrancou sorrisos e foi seguido pela resposta carinhosa da mesma seguidora: “Obrigada Maria, coisa mais fofa 👏👏 Parabéns ❤️”.

Veja a publicação original, em baixo.

Vicente é o primeiro filho de Maria e do companheiro Pedro Bianchi Prata, piloto de 50 anos. O casal vive esta nova fase com enorme entusiasmo, e os seguidores têm acompanhado com carinho cada partilha da apresentadora do Big Brother, especialmente quando envolve momentos tão genuínos e familiares como este.