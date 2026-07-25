Alerta fofura! Pedro Bianchi Prata resumiu este momento com o filho numa frase. E o momento deixa qualquer um derretido
- Big Brother
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O momento derreteu os corações dos internautas.
Pedro Bianchi Prata voltou a mostrar, nas redes sociais, a cumplicidade que tem com o filho, Vicente, fruto da relação com Maria Botelho Moniz. A publicação foi feita na passada sexta-feira, dia 24 de julho, e rapidamente se tornou viral.
No vídeo, pode ver-se o reencontro entre pai e filho, num momento de pura ternura. Na legenda, Pedro Bianchi Prata não escondeu a emoção e resumiu tudo numa frase simples, mas cheia de significado: "O melhor do meu dia."
Com apenas dois anos, Vicente continua a conquistar os seguidores sempre que surge nas redes sociais, e este novo registo não foi exceção. Desde que nasceu, o pequeno tem sido um verdadeiro sucesso online, com os pais a partilharem, pequenos momentos do quotidiano em família, sempre recebidos com muito carinho por parte do público.
Esta última partilha não foge à regra: os comentários encheram-se rapidamente de elogios à relação entre pai e filho.
Veja aqui o vídeo: