Alerta fofura! Pedro Bianchi Prata resumiu este momento com o filho numa frase. E o momento deixa qualquer um derretido

Pedro Bianchi Prata voltou a mostrar, nas redes sociais, a cumplicidade que tem com o filho, Vicente, fruto da relação com Maria Botelho Moniz. A publicação foi feita na passada sexta-feira, dia 24 de julho, e rapidamente se tornou viral.

No vídeo, pode ver-se o reencontro entre pai e filho, num momento de pura ternura. Na legenda, Pedro Bianchi Prata não escondeu a emoção e resumiu tudo numa frase simples, mas cheia de significado: "O melhor do meu dia."

Com apenas dois anos, Vicente continua a conquistar os seguidores sempre que surge nas redes sociais, e este novo registo não foi exceção. Desde que nasceu, o pequeno tem sido um verdadeiro sucesso online, com os pais a partilharem, pequenos momentos do quotidiano em família, sempre recebidos com muito carinho por parte do público.

Esta última partilha não foge à regra: os comentários encheram-se rapidamente de elogios à relação entre pai e filho.