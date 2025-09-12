Amor nos bastidores da gala final do Big Brother. Maria Botelho Moniz recebe carinhos de Pedro Bianchi Prata (Fotos)

Antes de entrar em palco para apresentar a grande final do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz vive um momento especial ao lado do marido, Pedro Bianchi Prata. A apresentadora troca abraços e carinhos com o piloto, num registo de cumplicidade que derrete corações e que reflete a relação sólida e feliz que partilham.

As imagens captadas nos bastidores mostram a naturalidade e a ternura do casal, que não esconde o orgulho e o carinho mútuo. Num dos momentos mais intensos da sua carreira, Maria tem ao lado o apoio incondicional de Pedro, que faz questão de estar presente para aplaudir o trabalho da apresentadora.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata são pais de Vicente, o primeiro filho em comum, que veio reforçar ainda mais a união do casal. Desde então, Maria tem partilhado com os fãs alguns dos momentos mais importantes da sua vida familiar, que conquista quem a acompanha.

Na noite da final, em Oeiras, a apresentadora não brilha apenas pelo look deslumbrante que leva ao palco, mas também pela felicidade que transparece da sua vida pessoal. Um amor que se sente dentro e fora das câmaras e que arranca elogios de todos os que acompanham o casal.