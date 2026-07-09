Após viver momento delicado, Maria Botelho Moniz é 'abraçada' pelas palavras do noivo. E o texto arrepia qualquer um

Look de Maria Botelho Moniz impressiona uma das vencedoras de reality shows mais faladas do momento

Na passada gala do Big Brother Verão, Nuno apresentou a sua Curva da Vida, onde revelou ter perdido os dois pais num curto espaço de tempo. Maria Botelho Moniz não conteve as lágrimas, uma vez que também perdeu o pai de forma dolorosa e Pedro Bianchi Prata também não ficou indiferente à história.

No dia seguinte, esta quarta feira, 8 de julho, o piloto de motas decidiu recorrer às redes sociais para se declarar à apresentadora da TVI, e acabou por emocionar os fãs com as palavras tocantes que usou para falar sobre Maria.

«A Maria é colo. ❤️ E o Vicente sabe isso. Quando quer adormecer, pede a mãe, pede a música calminha que só ela lhe canta e aconchega-se no colo onde encontra paz», começou por escrever Pedro Bianchi Prata, na legenda de uma fotografia em que Maria Botelho Moniz surge com o filho de ambos, Vicente, ao colo.

E prosseguiu: «Ontem, ao ver a gala, não consegui deixar de me emocionar. Enquanto ouvia a Maria falar com o Nuno, percebi exatamente o que ela estava a sentir. Não consigo imaginar a dor de perder os nossos pais. Não estou preparado para viver isso, nem quero estar. Deve ser uma falta impossível de descrever.»

«Hoje, ao olhar para esta fotografia, só consigo pensar numa coisa: enquanto os temos connosco, devemos aproveitar cada abraço, cada colo e cada momento. Porque, um dia, são essas memórias que ficam para sempre», findou.

Maria Botelho Moniz não ficou indiferente à partilha e reagiu: «Que nunca lhe falte o colo ❤️».