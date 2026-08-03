«Assistente pessoal»: Nos bastidores, gesto do filho de Maria Botelho Moniz emociona. As imagens falam por si

Longe das luzes da televisão e da intensidade das galas do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz vive um dos momentos mais especiais do dia ao lado do filho, Vicente. Quem o mostra é, mais uma vez, o companheiro da apresentadora, Pedro Bianchi Prata, que partilhou nas redes sociais um registo que rapidamente derreteu os seguidores.

Na fotografia, captada nos bastidores momentos antes do arranque da gala, é possível ver o pequeno Vicente completamente rendido à mãe, enquanto esta se prepara para entrar em direto. Um instante simples, mas repleto de cumplicidade, que espelha a forte ligação entre ambos.

Na legenda da publicação, Pedro Bianchi Prata revelou que o filho ficou fascinado ao ver Maria Botelho Moniz pronta para a emissão.

"O novo assistente pessoal da Maria Botelho Moniz. ❤️"

O piloto contou ainda que o menino não escondia a admiração pela mãe, repetindo várias vezes uma pergunta que acabou por derreter os seguidores:

"Mãe, és uma princesa? Podes dar uma voltinha?"

Segundo Pedro Bianchi Prata, Vicente ficou "completamente encantado" ao ver a mãe naquele contexto e a família fez questão de aproveitar cada segundo antes do início da gala.

Não é a primeira vez que o companheiro da apresentadora partilha estes momentos de bastidores. Sempre que a agenda o permite, Vicente acompanha a mãe ao trabalho e as imagens mostram uma rotina marcada pelo carinho, pela proximidade e por um ambiente familiar que se mantém mesmo em contexto profissional.

Os seguidores não tardaram a reagir, elogiando a forma como Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata conciliam a vida profissional com a parentalidade, sem esconderem os momentos mais genuínos vividos longe das câmaras.