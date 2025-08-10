De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado

Maria Botelho Moniz voltou a conquistar todas as atenções na gala deste domingo do Big Brother Verão. A apresentadora da TVI surgiu deslumbrante num look Atelier Prata pensado ao detalhe, complementado com elegantes joias Swarovski.

Nas redes sociais, Maria Botelho Moniz foi inundada de elogios à sua beleza e elegância. Entre os muitos comentários, destacou-se a mensagem carinhosa do noivo, Pedro Bianchi Prata – piloto e pai do filho de ambos – que escreveu simplesmente: «Linda», acompanhada por um emoji de coração, símbolo do amor que os une.

Percorra a galeria e veja todas as fotos de Maria Botelho Moniz na gala do Big Brother Verão.

VEJA TAMBÉM: Olhares de desejo e danças sensuais: Catarina Miranda e Afonso elevam temperatura num banho ardente