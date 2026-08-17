É presença habitual nos bastidores: quem nunca falha a visita a Maria Botelho Moniz

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É já uma rotina que se repete semana após semana e que conquista quem acompanha a família. Aos domingos, Vicente passa o dia com o pai e termina a jornada nos bastidores do Big Brother Verão, onde tem um encontro muito especial antes de Maria Botelho Moniz entrar em direto.

Pedro Bianchi Prata voltou a abrir uma pequena janela para a vida familiar e mostrou como é passado um dos seus domingos ao lado do filho. Uma rotina que, apesar de parecer simples, ganhou um momento que se tornou quase obrigatório: a visita a Maria Botelho Moniz antes de mais uma gala do Big Brother Verão.

O dia começou no Offroad Center, mas rapidamente ganhou outro ritmo. Num momento de pai e filho, Pedro e Vicente aproveitaram o tempo juntos e o menino teve direito a vestir-se a rigor para uma das atividades de que mais gosta: andar de mota.

Entre capacete, botas e muita diversão, houve ainda tempo para explorar o espaço, brincar com algumas das taças do pai e aproveitar o contacto com a natureza. Apanhar figos e mexer nas árvores foram outras das pequenas aventuras que preencheram o domingo.

Mas é ao final do dia que esta rotina familiar ganha um significado especial.

Tal como tem acontecido noutros domingos, Pedro levou o filho até aos estúdios onde Maria Botelho Moniz se prepara para mais uma gala do Big Brother Verão. Vicente já parece conhecer bem aquele ambiente e, segundo o pai, sente-se praticamente em casa por lá.

Entre brincadeiras no camarim e um jantar ao lado da mãe, Vicente aproveita alguns minutos com Maria antes de esta assumir o papel de apresentadora e entrar em direto para mais uma noite de emoções.

É um momento aparentemente simples, mas que se tornou uma espécie de tradição familiar. Enquanto Maria está dedicada ao programa, Pedro garante que Vicente tem o seu momento com a mãe antes da gala começar.

Depois, chega a hora de regressar a casa. Com um dia inteiro de atividades, brincadeiras e deslocações, Vicente não demorou a render-se ao sono.

Pedro aproveitou ainda a publicação para refletir sobre aquilo que considera realmente importante no meio de uma agenda preenchida. Entre trabalho, compromissos e toda a correria dos domingos, são estes momentos ao lado do filho que acabam por ganhar outro valor.

E assim se mantém uma tradição que já é conhecida por quem acompanha Pedro Bianchi Prata e Maria Botelho Moniz nas redes sociais: domingo é dia de pai e filho, mas também de uma visita muito especial aos bastidores para matar as saudades da mãe antes da gala.

 

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Temas: Maria Botelho Moniz Pedro Bianchi Prata Vicente

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