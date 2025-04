Esta é a «música mais ouvida» pelo filho de Maria Botelho Moniz. E o vídeo é adorável

Derreteu corações: Companheiro de Maria Botelho Moniz, Pedro Bianchi Prata derrete corações com momento ternurento ao lado do pequeno Vicente.

Pedro Bianchi Prata, de 50 anos, companheiro de Maria Botelho Moniz, apresentadora do Big Brother, partilhou um momento verdadeiramente adorável com o filho do casal, o pequeno Vicente.

Num story publicado nas redes sociais, Pedro surge a brincar com o bebé ao som de um clássico inesperado: «A Dança do Tubarão» de Iran Costa. Com humor e ternura, escreveu na legenda: «A música mais ouvida na nossa casa»— revelando assim qual é o hit do momento para o pequeno Vicente.

Maria Botelho Moniz, de 41 anos, e Pedro Bianchi Prata têm partilhado, com discrição e muito carinho, vários momentos da vida familiar desde o nascimento do filho, em 2023. Este vídeo reforça o lado divertido e cúmplice do casal e prova que, às vezes, tudo o que precisamos é de um tubarão dançarino para encher o dia de sorrisos.

