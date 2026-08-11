Três gerações, uma só fotografia: Pedro Bianchi Prata derrete com imagem do pai e do filho e Maria Botelho Moniz não ficou indiferente

Pedro Bianchi Prata voltou a brindar os seguidores com um registo familiar cheio de significado. O companheiro de Maria Botelho Moniz recorreu ao Instagram para partilhar uma fotografia onde surge ao lado do pai e do filho, Vicente, numa imagem que rapidamente despertou a atenção dos seguidores.

Com apenas dois anos, Vicente continua a ser presença habitual nos registos partilhados pelos pais e a despertar carinho entre os seguidores. Os momentos em família, sobretudo os que revelam a cumplicidade entre o pequeno e os pais, têm conquistado o público e esta fotografia, ao lado do avô e do pai, não foi exceção.

"3 gerações", escreveu Pedro na legenda, resumindo em poucas palavras o significado daquele momento. Na fotografia, o piloto surge entre duas gerações da sua família, num retrato que junta o pai e o pequeno Vicente, fruto da relação com a apresentadora da TVI.

A publicação acabou por receber também uma reação especial de Maria Botelho Moniz. A apresentadora deixou um coração na caixa de comentários, num gesto simples, mas carinhoso, perante o momento protagonizado pelo companheiro, pelo sogro e pelo filho.

Vicente, de dois anos, surge assim novamente num momento familiar partilhado pelo pai, desta vez ao lado de mais duas gerações. Um registo simples, mas carregado de simbolismo, que não deixou os seguidores indiferentes.