Filho de Maria Botelho Moniz faz pedido especial ao pai e derrete corações

Pedro Bianchi Prata voltou a mostrar um dos momentos mais ternurentos da sua rotina em família, desta vez protagonizado pelo filho, Vicente. Numa publicação nas redes sociais, o piloto partilhou o pedido do pequeno, que, de olhos postos no equipamento da loja, não teve dúvidas em pedir ao pai "capacete, botas e proteções", para poder ser "como os clientes".

Nos comentários, a publicação rapidamente se encheu de reações enternecidas por parte dos seguidores. "Mini campeão Vicente, está demais", escreveu uma seguidora, enquanto outra destacou o entusiasmo do menino: "Que fofura, está a tornar-se um mini papá". Houve ainda quem brincasse com o futuro do pequeno: "Vai dar piloto" e "Vamos ter o substituto do seu pai", lê-se noutros comentários.

Recorde-se que não é a primeira vez que Vicente conquista os seguidores com as suas palavras. Há dias, durante uns dias de descanso no Algarve com o pai, o pequeno deixou também uma mensagem enternecedora dirigida à mãe, que não estava presente nesse momento: "Felicidade máxima, só falta a mãe", disse o menino, arrancando reações emocionadas nas redes sociais, incluindo da própria Maria Botelho Moniz.

Resta agora saber se o pequeno Vicente vai mesmo seguir as pisadas do pai e tornar-se, como já brincam os seguidores, um "mini piloto" da família. Por agora, fica o retrato de mais um momento em que o entusiasmo e a ternura do menino conquistam quem acompanha o dia a dia do casal.