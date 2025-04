Há uma nova fotografia do filho de Maria Botelho Moniz — e é das mais bonitas que vai ver

Maria Botelho Moniz, apresentadora do Diário Big Brother, partilhou recentemente uma imagem adorável do seu filho Vicente, de 17 meses, que rapidamente conquistou os corações dos seus seguidores. A fotografia, a preto e branco, mostra o bebé ao lado do pai, Pedro Bianchi Prata, de 50 anos, em um momento de cumplicidade, enquanto ambos estão em contraluz.

A imagem foi capturada pela fotógrafa Marta Fernandes (@martafernandes.ph) e, com um toque delicado e emotivo, transmite toda a ternura e proximidade entre pai e filho. Na legenda, Maria optou por uma mensagem simples mas poderosa: "❤️", deixando que a fotografia falasse por si mesma.

Veja, em baixo, a publicação original.

Os fãs de Maria Botelho Moniz não demoraram a reagir. “Que bonita foto ❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, “O bebé mais bonito e fotogénico do Mundo e arredores 😍😍😍😍 que bênção ❤️”, “Foto lindíssima, tão fofo o pequeno príncipe. Parabéns querida Maria. Tenha uma Páscoa feliz. Bjs 🌹🌷❤️😘” e “Coisa mais fofa ❤️❤️❤️” foram apenas alguns dos muitos elogios que inundaram a publicação.

A naturalidade e a beleza da imagem fizeram dela um dos momentos mais ternos que Maria já compartilhou, celebrando a sua maternidade de uma forma única. Aos 41 anos, a apresentadora demonstra que, além de ser uma profissional admirada, também é uma mãe dedicada, sempre presente nos momentos mais especiais da sua vida familiar.