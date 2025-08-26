"Isto é amor": o que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata fizeram não é para todos

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata são um dos casais mais adorados do momento, pela sua história de amor e perseverança e pelo filho lindo que têm - Vicente, agora com dois anos.

Esta terça-feira, Maria Botelho Moniz revelou mais uma prova de amor do noivo: ajudou-a num desafio que nem todos fariam, um bolo de gomas gigante, que demorou dois dias a ser feito e foi entregue na casa do Big Brother Verão.

«Um obrigada especial ao Pedro Bianchi Prata, que esteve horas ao meu lado a espetar palitos em cada goma que lhe ia despejando à frente 😆», escreveu a apresentadora do Big Brother Verão, na legenda da publicação, onde explica como se faz o famoso bolo.

Na caixa de comentários da partilha de Maria Botelho Moniz, uma seguidora não deixa escapar a relação especial de Maria e Pedro: «Isto é amor 🔝🙏bravo família linda, lê-se.

«Quando se trabalha com profissionalismo e dedicação o resultado é este, incrível👌🏼 A base de tudo é termos as pessoas certas ao nosso lado, neste caso o doce Vicente e o Pedro Bianchi Prata. Sejam muito felizes», lê-se noutro comentário.

Aprenda a fazer o bolo viral aqui e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com um momento especial vivido em família, no aniversário de Pedro Bianchi Prata.