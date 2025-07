Luciana Abreu surpreende Maria Botelho Moniz com comentário inesperado nas redes sociais

Maria Botelho Moniz brilha em vermelho na gala do Big Brother Verão com look de famosa designer portuguesa

Há novas imagens do filho de Maria Botelho Moniz. E são as mais fofas de sempre

Maria Botelho Moniz voltou a derreter os corações dos seus seguidores com um conjunto de imagens carregadas de ternura e significado. A apresentadora, que atualmente conduz as galas e os especiais do Big Brother Verão, recorreu à sua conta oficial de Instagram para partilhar momentos íntimos dos últimos dias… e o pequeno Vicente foi, claro, o protagonista.

Numa sequência de fotografias, podemos ver o filho de Maria Botelho Moniz, fruto da relação com Pedro Bianchi Prata, a viver momentos adoráveis: a comer papas de chia, enroscado numa toalha com capuz em forma de leão, e até sentado ao volante de um trator com o pai.

Veja a publicação original, em baixo.

Mas a publicação não se ficou por aí. A apresentadora da TVI aproveitou para incluir também imagens suas em plena gala, num dos palcos mais desafiantes e importantes da sua carreira. O equilíbrio entre a vida profissional e familiar foi o fio condutor da legenda:

“Pudins de chia, galas, raios de sol, toalhas de leão que despertam o melhor ‘uau’ do mundo, tratores e frio na barriga. Pedacinhos da vida nos últimos dias. ✨”

Veja um dos mais recentes vídeos do filho da apresentadora, em baixo:

A reação dos seguidores foi imediata e enternecedora. A caixa de comentários encheu-se de elogios e carinho: “Linda família com o menino mais lindo e feliz”, “Que fofo querido”, “Tão lindos”, “Bonequinho lindo”, “Delícia de Vicente” — foram apenas algumas das mensagens deixadas.

Entre os comentários, dois merecem destaque especial: Pedro Bianchi Prata, discreto mas presente, reagiu com um emoji com corações. Já Luciana Abreu, uma das figuras públicas mais faladas do momento, surpreendeu ao comentar com um coração vermelho, gesto que não passou despercebido aos fãs mais atentos.

Com a tarefa de conduzir as Galas deste Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz conquistou assim um novo marco na sua vida como profissional da Televisão. Recorde, no vídeo em baixo, um dos momentos mais marcantes da sua Gala de estreia.