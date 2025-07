Noivo, Pedro Bianchi Prata, reage ao look de Maria Botelho Moniz. E é o mais amoroso que vai ver hoje

Maria Botelho Moniz está a ser muito elogiada pelo look escolhido na segunda edição do Big Brother Verão. A apresentadora está muito elegante com um fato branco, da autoria da estilista Fátima Lopes. E entre as centenas de elogios, há um que se destaca. O noivo de Maria Botelho Moniz, Pedro Bianchi Prata, deixou-lhe um coração, em sinónimo do amor que sente. Recorde-se que o casal tem um filho em comum: Vicente, de 1 ano.

Após um fato preto na estreia, a apresentadora de 41 anos escolheu um branco para esta noite surpreendente.

Os acessórios brilhantes e a maquilhagem elegante completam o visual simples, mas deslumbrante de Maria Botelho Moniz, que prima pela sofisticação e elegância.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens do look incrível de Maria Botelho Moniz na segunda gala do Big Brother Verão.