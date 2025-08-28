Maria Botelho Moniz revela segredos da hora de dormir e envolvem o filho

Vicente, o filho de Maria Botelho Moniz, voltou a encantar os seguidores dos pais nas redes sociais. Desta vez, foi Pedro Bianchi Prata quem partilhou um momento ternurento entre pai e filho, registado em vídeo no Instagram.

No reel agora partilhado, o pequeno Vicente surge nas habituais brincadeiras antes de ir dormir, num registo intimista e cheio de carinho. O vídeo mostra a cumplicidade entre pai e filho, num momento de pura ternura ao final do dia.

Na legenda da publicação, Pedro Bianchi Prata escreveu: «Será que o amor por um filho não para nunca de crescer? Todos os dias o Vicente me surpreende… a nós, como família. Pela forma como cresce, pela forma como aprende e pela alegria que coloca em cada momento. As nossas brincadeiras de fim de tarde enchem-me a alma e cada vez que olho para ele, sinto que gosto ainda mais dele. Às vezes pergunto-me: como é que o coração não explode de tanto amor que temos por um filho?»

A apresentadora do Big Brother Verão partilhou o vídeo nas suas stories do Instagram, mostrando como é animado o momento de ir dormir na sua casa.

Veja o vídeo aqui: