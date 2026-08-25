Ninguém esperava isto do filho de Maria Botelho Moniz: veja o que pediu à mãe

Maria Botelho Moniz voltou a proporcionar aos seguidores um vislumbre de um dos momentos mais especiais da sua rotina em família. Desta vez, a apresentadora e o marido partilharam uma fotografia de uma atividade criativa que fez com o filho, Vicente, e que acabou por ganhar uma dimensão muito maior do que aquela que inicialmente imaginavam.

Tudo começou com um simples desenho feito pela mãe. No entanto, à medida que a “cidade” foi crescendo, o pequeno Vicente começou a dar novas indicações sobre aquilo que não podia faltar no cenário. E, como seria de esperar, a imaginação da criança não ficou por aqui.

Entre os pedidos estiveram uma grua, uma escavadora, semáforos e passadeiras. Mas o mapa desenhado por Maria ganhou ainda referências bem conhecidas, como o Jardim da Estrela e a Ponte 25 de Abril. Até Faro teve direito a aparecer na criação, com a respetiva direção assinalada.

“A cidade feita pela Mãe”, escreveram Pedro Bianchi Prata e Maria Botelho Moniz na legenda da publicação, descrevendo de forma divertida como nasceu aquele cenário tão particular.

“A Mãe desenhava, o Vicente dava as indicações”, explicaram ainda, revelando que o resultado final foi construído em conjunto, seguindo os pedidos e a imaginação do pequeno Vicente.

A brincadeira acabou, assim, por transformar um simples desenho num verdadeiro projeto a dois. Enquanto Maria se encarregava de dar forma às ideias, Vicente assumia o papel de “arquiteto” da cidade, decidindo aquilo que queria acrescentar à sua criação.

O momento mostra também um lado mais descontraído da maternidade de Maria Botelho Moniz, que tem partilhado pontualmente alguns dos momentos vividos ao lado do filho. Sem grandes produções ou planos elaborados, são precisamente estas pequenas atividades do quotidiano que acabam por revelar a cumplicidade existente entre mãe e filho.

Uma coisa é certa: com Vicente a dar as ordens e Maria a pegar no lápis, nasceu uma cidade que dificilmente poderia ser mais especial.