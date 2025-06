Noivo de Maria Botelho Moniz reage à sua nova conquista: e é a declaração de amor mais bonita de sempre

Maria Botelho Moniz vai ser apresentadora do novo Big Brother e, depois de várias reações eufóricas, foi a vez de o noivo, Pedro Bianchi Prata, deixar umas palavras à comunicadora.

Mas não foram umas palavras quaisquer! No Instagram, Pedro Bianchi Prata escreveu uma declaração de amor de deixar qualquer um embevecido e juntou-lhe uma foto amorosa de Maria Botelho Moniz com o filho de ambos, Vicente.

«ALERTA! A melhor mãe do mundo vai ser… a APRESENTADORA do Big Brother de Verão! ☀️📺 Quem conhece a Maria de verdade, sabe o quanto ela lutou por este momento. Trabalhou com garra, com alma, com aquele brilho nos olhos que só quem ama o que faz consegue manter. E nunca, mas nunca, deixou de ser a mãe incrível que é — atenta, presente, apaixonada», começou por escrever o piloto de motas.

E prosseguiu: «Eu vi de perto cada desafio, cada noite mal dormida, cada sorriso mesmo nos dias mais difíceis. E por isso, posso dizer-te com o coração cheio. Tu mereces isto. Mereces tudo».

«Sou teu fã. Sou teu parceiro. Love you. Agora vai, conquista esse palco. O verão é teu», findou.

Veja tudo aqui: