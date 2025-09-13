Ao Minuto

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

  • Big Brother
  • Há 2h e 36min
O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final - Big Brother

Na noite da grande final do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz brilhou em palco e contou com o apoio incondicional de Pedro Bianchi Prata, que a emocionou com um abraço e um beijo carregados de cumplicidade.

A grande final do Big Brother Verão ficou marcada não apenas pela emoção em palco, mas também por um momento cheio de significado fora dele. Maria Botelho Moniz contou com o apoio incondicional do companheiro, Pedro Bianchi Prata, que fez questão de estar ao lado da apresentadora num dos dias mais importantes da sua carreira.

Antes da emissão começar, Maria foi recebida nos bastidores com um abraço apertado e um beijo carinhoso de Pedro, num gesto que rapidamente se tornou o centro das atenções. Mais do que um simples cumprimento, o momento traduziu cumplicidade, orgulho e uma força partilhada que tem acompanhado o casal ao longo do tempo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TVI (@tvioficial)

Pedro, conhecido pela sua carreira de sucesso no desporto motorizado, mostrou-se mais uma vez o maior fã da apresentadora, celebrando não só a conquista profissional, mas também o esforço e dedicação que Maria demonstrou ao longo das últimas semanas.

Nas redes sociais, os seguidores não tardaram a reagir. Muitos destacaram a beleza da relação, elogiando o apoio de Pedro e a forma como o casal continua a dar provas de união e companheirismo. «Merecem o melhor do mundo ❤️», «Que felicidade, Maria! É um prazer ver a vossa união ❤️», pode ler-se.

