O ritual do filho de Maria Botelho Moniz antes de adormecer que o vai emocionar

Um menino ligado à terra

O Vicente, filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, não precisa de ecrãs nem de brinquedos caros para ser feliz. A sua infância desenha-se com simplicidade, liberdade e uma ligação pura à Natureza.

São as folhas, as pedras, os troncos e os caracóis que lhe despertam a curiosidade. São as árvores que o acolhem nas suas correrias. É o vento que lhe acaricia o rosto e o sol que lhe aquece os dias.

Com os olhos bem abertos e o coração livre, Vicente descobre o mundo ao ritmo da terra — um mundo real, cheio de texturas, aromas e vida.

Um ritual de amor

Todas as noites, antes de adormecer, Vicente repete baixinho — como um feitiço de proteção, como um lembrete de tudo o que o faz sentir seguro:

“O Vicente é do jardim, o Vicente é da água, o Vicente é das pedras, o Vicente é das árvores, o Vicente é do vento, o Vicente é do sol, o Vicente é da mãe, o Vicente é do pai, o Vicente é da Hope, o Vicente é da Malé, o Vicente é do Gily.”

Palavras simples que revelam um mundo inteiro: o de um menino que sabe quem é, onde pertence e quem o ama.

Crescer com os pés assentes na terra

E a mãe sorri. Sorri porque vê no filho aquilo que um dia também foi: uma criança livre, ligada à Natureza, com os pés bem assentes na terra e rodeada de amor.

Em tempos de tecnologia constante e estímulos digitais, Vicente é um exemplo de que ainda é possível crescer com autenticidade, respeitando o tempo, o espaço e a simplicidade da infância.

É assim que se constrói um coração forte, curioso e feliz.