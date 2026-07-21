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Segundo filho nos planos? Maria Botelho Moniz fala sobre aumentar a família: «Conseguimos que se formassem embriões...»

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Segundo filho nos planos? Maria Botelho Moniz fala sobre aumentar a família: «Conseguimos que se formassem embriões...» - Big Brother
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A apresentadora do ‘Big Brother Verão’ voltou a abordar a luta contra a infertilidade e revelou que o processo poderá ser mais simples caso decida voltar a ser mãe.

Maria Botelho Moniz voltou a falar, sem tabus, sobre um dos temas mais marcantes da sua vida: a luta para conseguir ser mãe. À margem da Festa de Verão da TVI, a apresentadora do ‘Big Brother Verão’ concedeu uma entrevista a Pedro Capitão, para o programa ‘V+ Fama’, onde abordou o desejo de aumentar a família e recordou o caminho que percorreu até ao nascimento do filho.

Questionada sobre a possibilidade de voltar a engravidar, depois de já ter falado sobre o tema num podcast de Jéssica Athayde, a apresentadora fez questão de começar por reconhecer que teve sorte ao longo do processo de fertilidade.

«Olha, nós tivemos muita sorte. Isso é a primeira coisa que eu tenho que dizer. Porque há muitas pessoas que passam por este processo que não têm a mesma sorte que nós», afirmou.

Maria Botelho Moniz explicou que a segunda ronda de estimulação ovárica teve resultados muito positivos, permitindo-lhe criar vários embriões que permanecem congelados: «Nós tivemos muita sorte que eu consegui recolher bastantes óvulos logo na segunda ronda que fiz de estimulação ovárica. Muitos deles resistiram, muitos deles conseguimos que se formassem embriões e temos alguns embriões congelados. E isso nem sempre acontece», revelou.

 

«Já não tenho de passar pelo processo todo outra vez»

A apresentadora explicou que este facto lhe dá uma maior tranquilidade caso decida avançar para uma nova gravidez, uma vez que não terá de repetir toda a fase inicial do tratamento.

«Há pessoas que passam por este processo. Isto para dizer o quê? Que agora, quando formos a uma segunda volta, eu já não tenho que passar pelo processo todo outra vez. Aquela história toda das injeções, isso tudo eu já não tenho que fazer de novo. Portanto, eu acho que isso me dá um bocadinho mais de alento e um bocadinho mais de coragem para me atirar da segunda vez a isto», confessou.

Ainda assim, fez questão de lembrar que nem todas as histórias têm o mesmo desfecho: «Eu sei que há muitas pessoas que estão anos e anos e anos para conseguir aí o que nós conseguimos de uma forma mais ou menos rápida. E por isso somos muito gratos», acrescentou.

 

«Há muita gente que sofre em silêncio»

Ao longo da conversa, Maria Botelho Moniz explicou também porque decidiu partilhar publicamente a sua experiência com a infertilidade, um tema que continua a ser vivido em silêncio por muitas pessoas.

«Aquilo que eu sinto é que, como eu sei que há tanta gente que passa por isto e que muitas vezes sofre em silêncio, porque não partilha com os amigos, não partilha com os familiares aquilo que está a acontecer, eu sei que é importante identificarmos alguém que está a passar pelo mesmo que nós. Seja na fertilidade, seja em qualquer outro tema», afirmou.

Para a apresentadora, dar voz à sua história pode ajudar quem atravessa o mesmo caminho.

«Nós identificarmos que não estamos sozinhos na situação. E por isso a gente tem a responsabilidade de compartilhar a nossa história e de trazer alguma leveza ao tema. Eu sei que eu consigo falar com alguma leveza também porque sou muito sortuda pela forma como tudo aconteceu», explicou.

Maria revelou ainda que recebe frequentemente mensagens de pessoas que encontraram esperança através do seu testemunho: «Sinto que há muitas pessoas que se envolvem nestas histórias. E acho que sempre que eu falo no tema, recebo muitas mensagens de pessoas a dizer, a agradecer pelo facto de eu partilhar, a fazerem algumas perguntas, a tirarem algumas dúvidas, a dizerem que eu continuo a tentar porque vi que deu certo com a Maria e então eu tenho esperança. E isso deixa-me muito contente, pelo menos dar um bocadinho de colo a essas pessoas», confessou.

Já no final da entrevista, Pedro Capitão pediu-lhe, em tom de brincadeira, que reservasse ao ‘V+ Fama’ o exclusivo de uma futura gravidez. Entre sorrisos, Maria Botelho Moniz respondeu com humor: «Eu depois ligo-vos. Eu depois ligo-vos quando houver novidades. Para já ainda não há.»

Temas: Maria Botelho Moniz Pedro Bianchi

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