O que levou Maria Botelho Moniz a sair do estúdio em plena gala? Tudo sobre o momento que todos falam

A gala de estreia do Big Brother All Stars ficou marcada por um momento inesperado e que rapidamente se tornou um dos mais comentados da noite.

Tudo aconteceu quando Pedro Fonseca foi apresentado como novo concorrente e, durante a conversa com Maria Botelho Moniz, acabou por confundir a apresentadora com Teresa Guilherme, antiga anfitriã do reality show. A gaffe apanhou Maria de surpresa, mas a apresentadora decidiu não levar a situação a mal e entrou imediatamente na brincadeira.

Perante a confusão, Maria Botelho Moniz não escondeu a surpresa e começou por questionar Pedro Fonseca sobre o sucedido.

O concorrente, contudo, acabou por reforçar a ideia de que tinha esperança de que Teresa Guilherme fosse a escolhida para conduzir o programa. Foi então que a apresentadora decidiu levar a brincadeira ainda mais longe: anunciou que se ia embora e, perante as gargalhadas no estúdio, acabou mesmo por sair: «Não estou para isto!», atirou Maria, num momento de puro humor em direto.

A saída, naturalmente, não passou de uma brincadeira e Maria Botelho Moniz acabou por regressar pouco depois ao estúdio, retomando a gala.

O episódio acabou por transformar uma simples gaffe num dos momentos mais divertidos da estreia, com a reação descontraída da apresentadora a conquistar as atenções. Pedro Fonseca, por sua vez, conseguiu ficar desde logo associado a um dos momentos mais insólitos da noite, numa entrada no Big Brother All Stars que dificilmente será esquecida.

Veja as imagens do momento de que todos falam: