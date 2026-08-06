Antes da televisão. Não vai acreditar que este foi o primeiro emprego de Maria Botelho Moniz: «Diverti-me bastante»

É nos ecrãs da TVI que estamos habituada a vê-la agora todos os dias, mas muito antes disso Maria Botelho Moniz teve um primeiro emprego que muitos desconhecem: foi hospedeira.

«Eu comecei logo a trabalhar na minha área como atriz, mas antes de terminar o curso trabalhei como hospedeira. Aquelas meninas que estão com uma fardinha nas feiras automóveis a dar as boas tardes, a entregar panfletos, a sentar as pessoas nas cadeiras», começou por revelar.

A apresentadora continuou: «Surpreendeu-me a quantidade de pessoas que abordam os stands só para pedir brindes, que era uma coisa que eu não estava à espera. Mas aprendi que se nós fizermos com gosto, se encontrarmos o lado bom, podemos tornar qualquer trabalho numa coisa divertida e eu diverti-me bastante».

Como conselho para quem procura um primeiro emprego, Maria Botelho Moniz é clara: «Vão com tudo, adaptem essas expectativas porque nem sempre o que estamos a espera é o que vai acontecer e trabalho, trabalho, trabalho. Não tenham medo de começar um passinho atrás, eu dei muitos passos atrás para chegar onde sempre quis. Olhar em frente, foco no objetivo e trabalhar com garra».

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