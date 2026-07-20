Maria Botelho Moniz volta a fazer história com um feito que poucos esperavam e vai surpreendê-lo

Maria Botelho Moniz voltou a provar que é uma das figuras mais acarinhadas da televisão portuguesa. Na sequência de uma publicação da TVI nas redes sociais, que desafiava os seguidores a escolherem o seu look preferido da Festa de Verão da estação, a apresentadora destacou-se como a grande favorita entre os comentários.

A escolha do público foi praticamente unânime. Com um visual clássico, elegante e sofisticado, Maria Botelho Moniz reuniu o maior número de elogios, superando as restantes caras da estação presentes no evento.

Nos comentários da publicação multiplicaram-se as mensagens de apoio à apresentadora. "Maria Botelho Moniz, um look perfeito, e descendente", "Maria Botelho 👏 elegante/simples 👏 Parabéns", "Clássica, discreta e sempre impecável" foram apenas algumas das opiniões deixadas pelos seguidores.

O look conquistou os fãs pela simplicidade e requinte, numa noite marcada pelo desfile de várias figuras da TVI. A preferência demonstrada pelos internautas reforça, uma vez mais, a forte ligação que Maria Botelho Moniz mantém com o público, que não poupou elogios à sua escolha de estilo.

Mais do que uma questão de moda, a votação espontânea acabou por refletir a popularidade da apresentadora, que continua a afirmar-se como uma das personalidades mais queridas dos portugueses.

