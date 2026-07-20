Maria Botelho Moniz volta a fazer história com um feito que poucos esperavam e vai surpreendê-lo

Ao Minuto

12:45
Intenso! Ana Luísa não poupa criticas a Raquel: «Não te percebo» - Big Brother
08:29

Intenso! Ana Luísa não poupa criticas a Raquel: «Não te percebo»

12:33
Nuno não deixa nada por dizer e fica chocado com atitude de Raquel: «Não és de confiança» - Big Brother
02:37

Nuno não deixa nada por dizer e fica chocado com atitude de Raquel: «Não és de confiança»

12:29
Nuno acusa Raquel de falta de controlo nas suas emoções, mas não é o único - Big Brother
02:51

Nuno acusa Raquel de falta de controlo nas suas emoções, mas não é o único

12:05
Comida começa a dar problemas? João Ventura acusa: «As pessoas não têm noção» - Big Brother
02:01

Comida começa a dar problemas? João Ventura acusa: «As pessoas não têm noção»

11:33
A história de amor de Raquel é capaz de deixar qualquer um boquiaberto - Big Brother
07:12

A história de amor de Raquel é capaz de deixar qualquer um boquiaberto

10:37
Beijos e amassos: Esta é a manhã mais apaixonada de sempre entre Mariana Sá e Miguel - Big Brother
02:04

Beijos e amassos: Esta é a manhã mais apaixonada de sempre entre Mariana Sá e Miguel

08:39
Joaquim analisa as "red flags" de Raquel, Nuno concorda e a concorrente opõe-se - Big Brother
02:24

Joaquim analisa as "red flags" de Raquel, Nuno concorda e a concorrente opõe-se

08:28
«Sinto que és tóxica»: Nuno acusa Raquel e a concorrente reage! - Big Brother
02:47

«Sinto que és tóxica»: Nuno acusa Raquel e a concorrente reage!

08:21
Tatiana surpreende tudo e todos com lição de moral: «Não podemos agradar a todos» - Big Brother
03:06

Tatiana surpreende tudo e todos com lição de moral: «Não podemos agradar a todos»

08:15
João não faz parte do aliados de Boris. O concorrente reage: «Admito, tenho ciúmes» - Big Brother
10:58

João não faz parte do aliados de Boris. O concorrente reage: «Admito, tenho ciúmes»

01:02
Este é o balanço das nomeações da Casa Principal e tudo pode mudar com as escolhas da Casa da Avó - Big Brother
09:26

Este é o balanço das nomeações da Casa Principal e tudo pode mudar com as escolhas da Casa da Avó

00:51
Recebido de braços abertos em estúdio, Pedro faz revelação inesperada sobre pedido que fez a Miguel - Big Brother
01:39

Recebido de braços abertos em estúdio, Pedro faz revelação inesperada sobre pedido que fez a Miguel

00:51
Nomeações com muita estratégia. Descubra as escolhas dos concorrentes - Big Brother
12:33

Nomeações com muita estratégia. Descubra as escolhas dos concorrentes

00:36
Raquel conquista uma nomeação direta. E a escolha não surpreendeu o concorrente - Big Brother
05:58

Raquel conquista uma nomeação direta. E a escolha não surpreendeu o concorrente

00:30
Depois de uma semana de liderança turbulenta: Descubra quem a conquistou esta semana - Big Brother
08:07

Depois de uma semana de liderança turbulenta: Descubra quem a conquistou esta semana

00:24
Mariana Sá acusa Afonso: «Fez um boicote total à minha liderança» - Big Brother
02:18

Mariana Sá acusa Afonso: «Fez um boicote total à minha liderança»

00:19
Liderança de Afonso falha redondamente e a substituição por Mariana Sá fez a casa "pegar fogo" - Big Brother
06:42

Liderança de Afonso falha redondamente e a substituição por Mariana Sá fez a casa "pegar fogo"

00:11
A soluçar nos braços de Miguel. Esta é a reação de Mariana Sá à saída de Pedro - Big Brother
06:42

A soluçar nos braços de Miguel. Esta é a reação de Mariana Sá à saída de Pedro

00:06
Lágrimas e surpresa: Este concorrente diz adeus à aventura no Big Brother Verão. E as reações são de choque total - Big Brother

Lágrimas e surpresa: Este concorrente diz adeus à aventura no Big Brother Verão. E as reações são de choque total

00:03
Não há margem para dúvida. Este concorrente abandona a casa para grande espanto de todos - Big Brother
01:38

Não há margem para dúvida. Este concorrente abandona a casa para grande espanto de todos

23:51
Perdeu a mãe e o irmão em pouco tempo! João Ventura emociona tudo e todos: «Foi amputar-me uma parte de mim» - Big Brother

Perdeu a mãe e o irmão em pouco tempo! João Ventura emociona tudo e todos: «Foi amputar-me uma parte de mim»

23:44
Irmãos de João Ventura mostram-se orgulhosos: «É o João a ser João» - Big Brother
01:01

Irmãos de João Ventura mostram-se orgulhosos: «É o João a ser João»

23:43
Momento de grande emoção. João Ventura recorda o irmão: «Ele está sempre comigo» - Big Brother
04:41

Momento de grande emoção. João Ventura recorda o irmão: «Ele está sempre comigo»

23:38
Lavado em lágrimas, João Ventura partilha curva da vida: «Queria que eu mostrasse o meu órgão sexual para mostrar que era um rapaz» - Big Brother
07:36

Lavado em lágrimas, João Ventura partilha curva da vida: «Queria que eu mostrasse o meu órgão sexual para mostrar que era um rapaz»

23:30
As apostas dos ex-concorrentes foram certeiras. Descubra quem é o segundo salvo da noite - Big Brother
01:38

As apostas dos ex-concorrentes foram certeiras. Descubra quem é o segundo salvo da noite

Acompanhe ao minuto

Maria Botelho Moniz volta a fazer história com um feito que poucos esperavam e vai surpreendê-lo

  • Big Brother
Maria Botelho Moniz volta a fazer história com um feito que poucos esperavam e vai surpreendê-lo - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Maria Botelho Moniz foi a grande favorita do público numa publicação da TVI sobre os melhores looks da Festa de Verão, recebendo uma onda de elogios pela sua escolha clássica e elegante.

Maria Botelho Moniz voltou a provar que é uma das figuras mais acarinhadas da televisão portuguesa. Na sequência de uma publicação da TVI nas redes sociais, que desafiava os seguidores a escolherem o seu look preferido da Festa de Verão da estação, a apresentadora destacou-se como a grande favorita entre os comentários.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TVI (@tvioficial)

A escolha do público foi praticamente unânime. Com um visual clássico, elegante e sofisticado, Maria Botelho Moniz reuniu o maior número de elogios, superando as restantes caras da estação presentes no evento.

Nos comentários da publicação multiplicaram-se as mensagens de apoio à apresentadora. "Maria Botelho Moniz, um look perfeito, e descendente", "Maria Botelho 👏 elegante/simples 👏 Parabéns", "Clássica, discreta e sempre impecável" foram apenas algumas das opiniões deixadas pelos seguidores.

O look conquistou os fãs pela simplicidade e requinte, numa noite marcada pelo desfile de várias figuras da TVI. A preferência demonstrada pelos internautas reforça, uma vez mais, a forte ligação que Maria Botelho Moniz mantém com o público, que não poupou elogios à sua escolha de estilo.

Mais do que uma questão de moda, a votação espontânea acabou por refletir a popularidade da apresentadora, que continua a afirmar-se como uma das personalidades mais queridas dos portugueses.
 

Temas: Maria Botelho Moniz Rita Pereira

Relacionados

Simples e inesquecível: O plano de todos os sábados de Cristina Ferreira e João Monteiro vai fazê-lo querer copiar a ideia

Lágrimas e surpresa: Este concorrente diz adeus à aventura no Big Brother Verão. E as reações são de choque total

Bomba! Ariana deixa escapar momento íntimo com Diogo e nós garantimos: Estas são as imagens que nunca viu

Fora da Casa

Depois de João Monteiro usar, este casaco tornou-se o mais desejado do verão. Descubra onde pode comprar

Há 47 min

Afonso e Sara vão ser um casal? Diego vê tudo nas cartas e a resposta surpreende

Há 2h e 21min

Diego recorre ao tarot e faz previsões sobre Nuno e Raquel

Há 2h e 27min

Como está a relação com João Ricardo? Sara revela tudo: «Falámos um bocadinho»

Há 2h e 41min

Já não se largam? Afonso e Sara esclarecem a relação que têm mantido desde o Secret Story - Desafio Final

Há 2h e 55min

Simples e inesquecível: O plano de todos os sábados de Cristina Ferreira e João Monteiro vai fazê-lo querer copiar a ideia

Há 3h e 29min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Pela primeira vez após 20 anos, Marta Cardoso faz confissão sobre Marco Borges: «Gostava que tivesse continuado»

Ontem às 19:24

Bomba! Ariana deixa escapar momento íntimo com Diogo e nós garantimos: Estas são as imagens que nunca viu

Há 3h e 33min

Surpresa! Após separação de Catarina, Norberto surge com outra ex-concorrente: «O melhor parceiro que podia pedir»

Ontem às 20:12

Lágrimas e surpresa: Este concorrente diz adeus à aventura no Big Brother Verão. E as reações são de choque total

Hoje às 00:06
12:18

Comentário de Joaquim resulta numa ovação frenética em estúdio. Saiba a razão

Ontem às 23:08
Ver Mais

Notícias

Depois de João Monteiro usar, este casaco tornou-se o mais desejado do verão. Descubra onde pode comprar

Há 48 min

Maria Botelho Moniz volta a fazer história com um feito que poucos esperavam e vai surpreendê-lo

Há 1h e 58min

Simples e inesquecível: O plano de todos os sábados de Cristina Ferreira e João Monteiro vai fazê-lo querer copiar a ideia

Há 3h e 30min

Bomba! Ariana deixa escapar momento íntimo com Diogo e nós garantimos: Estas são as imagens que nunca viu

Há 3h e 34min

Lágrimas e surpresa: Este concorrente diz adeus à aventura no Big Brother Verão. E as reações são de choque total

Hoje às 00:06
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

01:39

Recebido de braços abertos em estúdio, Pedro faz revelação inesperada sobre pedido que fez a Miguel

Hoje às 00:51
12:33

Nomeações com muita estratégia. Descubra as escolhas dos concorrentes

Hoje às 00:51
05:58

Raquel conquista uma nomeação direta. E a escolha não surpreendeu o concorrente

Hoje às 00:36
08:07

Depois de uma semana de liderança turbulenta: Descubra quem a conquistou esta semana

Hoje às 00:30
06:42

A soluçar nos braços de Miguel. Esta é a reação de Mariana Sá à saída de Pedro

Hoje às 00:11
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Do duche para os palcos: Jéssica Vieira revela como se tornou cantora!

Há 1h e 2min

Longe de Soraia Moreira, Daniel Guerreiro ressalva: "Continuamos a procurar"

Há 3h e 16min

26 anos depois, Marta Cardoso revela verdade sobre Zé Maria: «A ideia passou ao contrário»

Hoje às 09:34

Dá que pensar! Marta Cardoso fala sobre estigma dos reality shows: "Não há um culpado"

Hoje às 09:31

20 anos depois, Marta Cardoso faz revelação sobre a separação de Marco Borges: «Já não havia condições»

Hoje às 09:04
Ver Mais Outros Sites