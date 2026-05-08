Maria Botelho Moniz "abre as portas" da sua vida privada e mostra a sua rotina. E há um detalhe que vai derretê-lo

Uma semana depois de ter sido anunciado o seu novo projeto televisivo, Maria Botelho Moniz deu uma espreitadela à sua vida fora dos ecrãs. Na passada quinta-feira, 7 de maio, a apresentadora recorreu ao Instagram para partilhar um carrossel de fotografias que retrata o seu dia a dia: dividido entre treinos e momentos de brincadeira com o filho Vicente.

Na legenda da publicação, Maria Botelho Moniz resumiu a sua rotina com humor e sem rodeios:

«Bébé, treino, bébé, treino, bébé - repeat.»