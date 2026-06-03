Contagem decrescente. O Big Brother Verão está a chegar e nós temos as primeiras imagens

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Maria Botelho Moniz

A estreia do Big Brother Verão está para breve. Maria Botelho Moniz já iniciou os preparativos

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Está para breve. O Big Brother Verão regressa à TVI com a apresentação de Maria Botelho Moniz. Os preparativos para aquele que promete ser um reality show inesquecível já começaram.

No Instagram da TVI, foi revelada uma promo na qual é possível ver o entusiasmo da apresentadora, que se mostra ansiosa por mais este desafio.

A primeira edição do formato foi um sucesso e, este ano, há uma grande novidade. Depois de, no ano passado, o programa ter sido protagonizado por um grupo de caras conhecidas, chegou a vez de dar oportunidade aos anónimos.

A TVI já anunciou também que a casa vai contar com «uma nova área» que promete surpreender o público e colocar os concorrentes à prova, «com condições exigentes, recursos limitados e desafios constantes para quem lá viver».

Recorde-se que Jéssica Vieira foi a vencedora da primeira edição, que teve uma final inédita, com uma emissão em direto no Parque dos Poetas, em Oeiras. 

Temas: Maria Botelho Moniz TVI

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