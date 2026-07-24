Tem apenas dois anos e já fala espanhol! O filho de Maria Botelho Moniz está a deixar os fãs boquiabertos
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Maria Botelho Moniz abraça o noivo nos bastidores da gala final do Big Brother. E as imagens são apaixonantes
Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão
Um momento familiar partilhado por Pedro Bianchi Prata nas redes sociais está a conquistar os seguidores. O protagonista é Vicente, o filho do piloto e de Maria Botelho Moniz, que voltou a surpreender com a sua espontaneidade.
Pedro Bianchi Prata voltou a derreter os seguidores ao partilhar um momento especial protagonizado pelo filho, Vicente, fruto da relação com Maria Botelho Moniz.
Num vídeo publicado nas redes sociais, o pequeno, de apenas dois anos, surge a surpreender pela facilidade com que comunica em espanhol, demonstrando uma desenvoltura que rapidamente conquistou quem acompanha a família. O registo mostra ainda a curiosidade e espontaneidade de Vicente, características que têm sido elogiadas pelos fãs do casal.
Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, que costumam partilhar apenas alguns momentos da vida familiar, voltaram assim a conquistar o público com mais um episódio ternurento protagonizado pelo filho, que continua a encantar os seguidores a cada nova aparição.