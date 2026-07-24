Tem apenas dois anos e já fala espanhol! O filho de Maria Botelho Moniz está a deixar os fãs boquiabertos

Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão

Maria Botelho Moniz abraça o noivo nos bastidores da gala final do Big Brother. E as imagens são apaixonantes

Pedro Bianchi Prata voltou a derreter os seguidores ao partilhar um momento especial protagonizado pelo filho, Vicente, fruto da relação com Maria Botelho Moniz.

Num vídeo publicado nas redes sociais, o pequeno, de apenas dois anos, surge a surpreender pela facilidade com que comunica em espanhol, demonstrando uma desenvoltura que rapidamente conquistou quem acompanha a família. O registo mostra ainda a curiosidade e espontaneidade de Vicente, características que têm sido elogiadas pelos fãs do casal.

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, que costumam partilhar apenas alguns momentos da vida familiar, voltaram assim a conquistar o público com mais um episódio ternurento protagonizado pelo filho, que continua a encantar os seguidores a cada nova aparição.