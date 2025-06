Maria Botelho Moniz celebra os Santos Populares… e é Vicente quem conquista corações

Com a chegada de junho, Lisboa começa a encher-se de cor, alegria e sardinhas no pão. E quem também já entrou no espírito dos Santos Populares foi Maria Botelho Moniz. A apresentadora do Big Brother da TVI recorreu recentemente às suas redes sociais para partilhar algumas imagens dos primeiros festejos, ao lado de amigas e dos filhos destas.

No entanto, apesar do ambiente festivo, foi o pequeno Vicente quem roubou por completo todas as atenções. O filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata voltou a encantar os seguidores da mãe com a sua ternura e expressões irresistíveis. Na publicação, a apresentadora apenas escreveu: "Junho chegou!"

"O teu menino é adorável", "Vicente, cada dia mais lindo", "Vicente és o mais lindo e tão especial" – foram apenas alguns dos comentários deixados na publicação, que rapidamente se encheu de elogios ao bebé.

Vicente, a estrela da festa (e das redes sociais)

Nas fotografias, pode ver-se o pequeno Vicente ao colo da mãe, rodeado de alegria e partilha entre amigas. Com apenas alguns meses de vida, o bebé já mostra carisma de sobra para conquistar o público da televisão... e agora também o das redes sociais.

Este tipo de partilhas, simples mas cheias de afeto, aproximam ainda mais Maria dos seus seguidores, que têm acompanhado com carinho esta nova fase da vida da apresentadora — a maternidade.