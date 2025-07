Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho nos bastidores do Big Brother: e este é vídeo mais fofo que vai ver hoje

Momento mais fofo da semana: Maria Botelho Moniz foi surpreendida nos bastidores do Big Brother com flores e um gesto cheio de ternura do filho Vicente.

Melhor da vida: O pequeno Vicente enterneceu tudo e todos ao desejar “Boa ‘sóte’, mãe!” antes da emissão em direto.

O momento familiar encantou os seguidores e mostrou o lado mais íntimo da apresentadora da TVI.

Maria Botelho Moniz protagonizou um dos momentos mais fofinhos do Big Brother Verão — e nem sequer foi em direto. A apresentadora partilhou um vídeo emocionante nas redes sociais, onde é surpreendida pelo companheiro, Pedro Bianchi Prata, e pelo filho de ambos, o pequeno Vicente, nos bastidores do programa.

O gesto inesperado aconteceu no camarim, momentos antes de Maria entrar em estúdio para a sua grande estreia em direto. No vídeo publicado no Instagram, é possível ver Pedro a entrar com Vicente ao colo e um ramo de flores na mão. O que se segue é pura emoção.

«Boa ‘sóte’, mãe!», disse o pequeno Vicente, num gesto simples mas carregado de ternura, que conquistou instantaneamente o coração dos fãs. A frase foi destacada pela própria Maria Botelho Moniz na legenda do vídeo, evidenciando o lado familiar e afetuoso da apresentadora, que raramente expõe a sua vida privada com tanta intimidade.

Veja o momento mais fofo desta semana:

Rapidamente, a publicação somou milhares de visualizações e comentários elogiosos. Os seguidores mostraram-se encantados com a cumplicidade familiar e a doçura do momento, destacando a sensibilidade de Maria e a ligação com o filho: «O melhor da vida ❤️»; «❤️ não aguento»; «Meu Deus que fofo. Vocês os 3 são muito lindos»; «Aiiiiiiiiii😍 existe bebé mais querido? Aguenta ❤️» entre muitos outros.

