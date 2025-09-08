Maria Cerqueira Gomes refugia-se em destino de sonho antes de estrear o maior desafio da sua vida

Maria Cerqueira Gomes está a desfrutar de umas férias relaxantes e paradisíacas em Ibiza, em Espanha.

No sábado, 13 de setembro, estreia o novo formato conduzido pela apresentadora, Ora Bolas, dois dias depois de a TVI apresentar também nova temporada do canal, a 11 de setembro.

Antes de todas essas novidades, Maria Cerqueira Gomes decidiu refugiar-se no calor das Baleares. «Esta é a minha Ibiza… calma, com boas energias, boa comida e zero confusão 😅! Agora sim… pronta para a NOVA TEMPORADA», escreveu, na legenda de uma publicação, feita no Instagram, onde se mostra naquele paraíso no meio do Mediterrâneo.

Veja, na nossa galeria, as fotos das férias de Maria Cerqueira Gomes que preparámos para si

Maria Cerqueira Gomes alvo de mensagens ofensivas: Apresentadora expõe tudo e dá resposta inesperada

Recentemente, Maria Cerqueira Gomes recorreu à sua conta de Instagram para divulgar algumas mensagens ofensivas que recebeu de uma seguidora.

A apresentadora da TVI partilhou, através dos stories do Instagram, dois comentários deixados por essa utilizadora em resposta a vídeos seus. Num dos comentários, a seguidora faz uma crítica à sua atitude, enquanto no outro comenta de forma depreciativa os seus dentes.

«Maria, vê se te controlas, andas muito histérica», escreveu a internauta. Em seguida, acrescentou: «Continua com dentes de coelha!».

Perante estas observações, Maria Cerqueira Gomes decidiu responder e gravou um vídeo onde expressou a sua incredulidade face a este tipo de comportamento.

«Fico sem perceber como é que alguém, em plena consciência, perde tempo a escrever algo desagradável para outra pessoa que nunca lhe fez mal. Se alguém me conseguir explicar... isto devia mesmo ser alvo de estudo», desabafou.

Veja tudo aqui:

Maria Cerqueira Gomes quebra o silêncio e reage ao caso Joana Marques e os Anjos

Maria Cerqueira Gomes recorreu às redes sociais para comentar, de forma discreta mas assertiva, a polémica entre Joana Marques e os Anjos, que tem marcado a atualidade mediática.

A apresentadora da TVI, que conduziu o reality show «O Amor Acontece» em 2021, partilhou uma story no Instagram com um excerto de um vídeo de Ricardo Araújo Pereira, onde o humorista expressa a sua visão sobre o caso. Ao conteúdo, Maria acrescentou a sua própria reflexão: «Partilho da opinião. E independentemente de tudo… já chega deste tema, do tempo e dinheiro gasto… há tanta coisa séria para se debater, tanto criminoso para ser julgado», escreveu, mostrando-se cansada da atenção prolongada que o tema tem recebido.

Com esta publicação, Maria Cerqueira Gomes junta-se ao coro de vozes públicas que pedem que o foco mediático volte para questões mais relevantes e urgentes.

Ora veja:



