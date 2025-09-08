Maria Cerqueira Gomes refugia-se em destino de sonho antes de estrear o maior desafio da sua vida

Ao Minuto

16:32
Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de views - Big Brother

Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de views

16:19
«Os teus olhos brilharam»: Momento da gala não passou despercebido a Afonso Leitão e envolve Viriato Quintela - Big Brother
06:28

«Os teus olhos brilharam»: Momento da gala não passou despercebido a Afonso Leitão e envolve Viriato Quintela

16:01
O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora - Big Brother

O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

15:56
Jéssica Vieira defende vitória do ex-namorado. Saiba o motivo - Big Brother
02:31

Jéssica Vieira defende vitória do ex-namorado. Saiba o motivo

15:18
Rivais até ao fim. Jéssica e Miranda trocam novas acusações: «Ainda ontem estavas a mentir» - Big Brother

Rivais até ao fim. Jéssica e Miranda trocam novas acusações: «Ainda ontem estavas a mentir»

15:16
Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar» - Big Brother
03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

15:02
Catarina Miranda lança elogio improvável a Jéssica Vieira - Big Brother
01:26

Catarina Miranda lança elogio improvável a Jéssica Vieira

14:40
«Serás sempre especial para mim»: Viriato dedica palavras bonitas a Afonso - Big Brother
01:10

«Serás sempre especial para mim»: Viriato dedica palavras bonitas a Afonso

14:32
Um pranto de lágrimas: Após surpresa na casa, Jéssica Vieira emociona-se - Big Brother
01:16

Um pranto de lágrimas: Após surpresa na casa, Jéssica Vieira emociona-se

14:27
Mistério revelado: o verdadeiro nome de Bruna e porque foi 'obrigada' a escondê-lo - Big Brother

Mistério revelado: o verdadeiro nome de Bruna e porque foi 'obrigada' a escondê-lo

14:09
A história do 'nojo' de Miranda por Jéssica volta a ser tema: «Não é o meu piercing, sou eu» - Big Brother
03:03

A história do 'nojo' de Miranda por Jéssica volta a ser tema: «Não é o meu piercing, sou eu»

12:45
Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado - Big Brother
02:24

Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado

12:40
«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta - Big Brother
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

12:28
Num momento de grande emoção e apesar da rivalidade, Afonso abraça um Viriato em lágrimas - Big Brother
01:21

Num momento de grande emoção e apesar da rivalidade, Afonso abraça um Viriato em lágrimas

12:23
«Morreu pouco tempo depois»: Viriato em lágrimas ao olhar para um objeto que ofereceu ao pai - Big Brother
03:56

«Morreu pouco tempo depois»: Viriato em lágrimas ao olhar para um objeto que ofereceu ao pai

12:03
«És a única pessoa no mundo que me trata bem»: Emocionado com objeto pessoal, Viriato partilha memória única - Big Brother
02:12

«És a única pessoa no mundo que me trata bem»: Emocionado com objeto pessoal, Viriato partilha memória única

11:54
Filho de Maria Botelho Moniz estreia-se como apresentador e até fala com o Big - Big Brother

Filho de Maria Botelho Moniz estreia-se como apresentador e até fala com o Big

11:52
Enquanto Miranda revela o seu 'momento favorito' com Afonso, este surpreende: «Não foi nenhum» - Big Brother
01:04

Enquanto Miranda revela o seu 'momento favorito' com Afonso, este surpreende: «Não foi nenhum»

11:28
Jéssica para Miranda: «Mentirosa, és. Ainda ontem estavas a mentir com todos os dentes que tens na boca» - Big Brother
01:24

Jéssica para Miranda: «Mentirosa, és. Ainda ontem estavas a mentir com todos os dentes que tens na boca»

11:21
A frase polémica de Daniela Ventura que gerou o caos na casa mais vigiada do País - Big Brother
01:42

A frase polémica de Daniela Ventura que gerou o caos na casa mais vigiada do País

11:11
«Percebe-se o porquê de Marco Paulo lhe ter deixado 10%...»: Viriato recorda Eduardo Ferreira com 'amor' - Big Brother
02:14

«Percebe-se o porquê de Marco Paulo lhe ter deixado 10%...»: Viriato recorda Eduardo Ferreira com 'amor'

11:03
Dos momentos mais 'incendiários' do BB Verão: Concorrentes recordam expulsão de Daniela Ventura - Big Brother
03:56

Dos momentos mais 'incendiários' do BB Verão: Concorrentes recordam expulsão de Daniela Ventura

10:53
Familiares de Catarina Miranda não acreditam no amor por Afonso Leitão - Big Brother

Familiares de Catarina Miranda não acreditam no amor por Afonso Leitão

10:48
«Para mim, a entrada mais impactante foi...»: Miranda recorda concorrente que causou polémica - Big Brother
01:45

«Para mim, a entrada mais impactante foi...»: Miranda recorda concorrente que causou polémica

10:31
Na mesa das memórias: Foi esta a primeira coisa que Miranda fez ao conhecer Afonso? - Big Brother
01:12

Na mesa das memórias: Foi esta a primeira coisa que Miranda fez ao conhecer Afonso?

Acompanhe ao minuto

Maria Cerqueira Gomes refugia-se em destino de sonho antes de estrear o maior desafio da sua vida

  • Big Brother
  • Há 2h e 25min
Maria Cerqueira Gomes refugia-se em destino de sonho antes de estrear o maior desafio da sua vida - Big Brother

Está prestes a estrear o novo programa da TVI apresentado por Maria Cerqueira Gomes e apresentadora refugiou-se num verdadeiro paraíso.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Maria Cerqueira Gomes está a desfrutar de umas férias relaxantes e paradisíacas em Ibiza, em Espanha.

No sábado, 13 de setembro, estreia o novo formato conduzido pela apresentadora, Ora Bolas, dois dias depois de a TVI apresentar também nova temporada do canal, a 11 de setembro.

Antes de todas essas novidades, Maria Cerqueira Gomes decidiu refugiar-se no calor das Baleares. «Esta é a minha Ibiza… calma, com boas energias, boa comida e zero confusão 😅! Agora sim… pronta para a NOVA TEMPORADA», escreveu, na legenda de uma publicação, feita no Instagram, onde se mostra naquele paraíso no meio do Mediterrâneo. 

Veja, na nossa galeria, as fotos das férias de Maria Cerqueira Gomes que preparámos para si

Maria Cerqueira Gomes alvo de mensagens ofensivas: Apresentadora expõe tudo e dá resposta inesperada

Recentemente, Maria Cerqueira Gomes recorreu à sua conta de Instagram para divulgar algumas mensagens ofensivas que recebeu de uma seguidora.

A apresentadora da TVI partilhou, através dos stories do Instagram, dois comentários deixados por essa utilizadora em resposta a vídeos seus. Num dos comentários, a seguidora faz uma crítica à sua atitude, enquanto no outro comenta de forma depreciativa os seus dentes.

«Maria, vê se te controlas, andas muito histérica», escreveu a internauta. Em seguida, acrescentou: «Continua com dentes de coelha!».

Perante estas observações, Maria Cerqueira Gomes decidiu responder e gravou um vídeo onde expressou a sua incredulidade face a este tipo de comportamento.

«Fico sem perceber como é que alguém, em plena consciência, perde tempo a escrever algo desagradável para outra pessoa que nunca lhe fez mal. Se alguém me conseguir explicar... isto devia mesmo ser alvo de estudo», desabafou.

Veja tudo aqui: 

Maria Cerqueira Gomes quebra o silêncio e reage ao caso Joana Marques e os Anjos

Maria Cerqueira Gomes recorreu às redes sociais para comentar, de forma discreta mas assertiva, a polémica entre Joana Marques e os Anjos, que tem marcado a atualidade mediática.

A apresentadora da TVI, que conduziu o reality show «O Amor Acontece» em 2021, partilhou uma story no Instagram com um excerto de um vídeo de Ricardo Araújo Pereira, onde o humorista expressa a sua visão sobre o caso. Ao conteúdo, Maria acrescentou a sua própria reflexão: «Partilho da opinião. E independentemente de tudo… já chega deste tema, do tempo e dinheiro gasto… há tanta coisa séria para se debater, tanto criminoso para ser julgado», escreveu, mostrando-se cansada da atenção prolongada que o tema tem recebido.

Com esta publicação, Maria Cerqueira Gomes junta-se ao coro de vozes públicas que pedem que o foco mediático volte para questões mais relevantes e urgentes.

Ora veja:


 

Temas: Maria Cerqueira Gomes

Relacionados

Maria Cerqueira Gomes alvo de mensagens ofensivas: Apresentadora expõe tudo e dá resposta inesperada

Maria Cerqueira Gomes quebra o silêncio e reage ao caso Joana Marques e os Anjos

«É como o vinho do Porto!»: Maria Cerqueira Gomes celebra 42 anos e deixa fãs rendidos à sua beleza

Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes revelam o “segredo” que lhes rendeu sorte no amor

Em dia especial, Cristina Ferreira faz declaração: «Se há coisa de que me orgulho é de vos ter juntado»

Notícias

Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de views

Há 7 min

O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

Há 38 min

Rivais até ao fim. Jéssica e Miranda trocam novas acusações: «Ainda ontem estavas a mentir»

Há 1h e 21min

Tatiana Boa Nova revela sem pudores quanto engordou na gravidez

Há 1h e 26min

Mistério revelado: o verdadeiro nome de Bruna e porque foi 'obrigada' a escondê-lo

Há 2h e 12min

Nuno Brito revela finalmente a identidade da nova namorada: veja a foto apaixonada

Há 2h e 31min
Mais Notícias

Mais Vistos

Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade

Hoje às 09:57
02:56

Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora

Hoje às 00:56

Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão

Ontem às 23:10

As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade»

Hoje às 00:30
02:11

Será o fim dos CALE? Catarina Miranda questiona o amigo e leva resposta

Hoje às 08:15
Ver Mais

EXCLUSIVOS BB

02:24

Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado

Há 3h e 54min
05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

5 set, 19:38
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Tatiana Boa Nova revela sem pudores quanto engordou na gravidez

Há 1h e 26min

Maria Cerqueira Gomes refugia-se em destino de sonho antes de estrear o maior desafio da sua vida

Há 2h e 25min

Nuno Brito revela finalmente a identidade da nova namorada: veja a foto apaixonada

Há 2h e 31min

Grávida e radiante: Tatiana Boa Nova exibe barrigão e partilha detalhe único que envolve o filho mais velho

Há 2h e 52min

Casa dos Segredos quase a chegar: e Cristina Ferreira deixa mensagem misteriosa

Há 3h e 47min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

Há 1h e 23min
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

Há 3h e 59min
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marcia Soares revela talento escondido e confessa: "Foi um plano perfeito"

Há 36 min

Gonçalo Quinaz afastado do filho mais velho: "Estamos numa fase nova da nossa vida"

Há 41 min

"A tão esperada foto. E eu a pensar que não era possível": Carolina Braga passa por importante mudança!

Há 1h e 22min

Francisco Monteiro chantageado por hackers em 4 mil euros: "Recusou-se a pagar"

Há 2h e 4min

Após sair do "Big Brother Verão", Bruna passa por mudança no corpo!

Há 2h e 6min
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de views

Há 7 min

O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

Há 38 min

Filho de Maria Botelho Moniz estreia-se como apresentador e até fala com o Big

Hoje às 11:54

Filho de Maria Botelho Moniz segue os passos da mãe em televisão. O vídeo mais fofo dos bastidores da gala

Hoje às 11:17

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão: «Teve ciúmes do Fábio Paim?»

Ontem às 23:36
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

Hoje às 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

Hoje às 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

Hoje às 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

Hoje às 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais