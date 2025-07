Maria Cerqueira Gomes alvo de mensagens ofensivas: Apresentadora expõe tudo e dá resposta inesperada

Na tarde desta quarta-feira, 9 de julho, Maria Cerqueira Gomes recorreu à sua conta de Instagram para divulgar algumas mensagens ofensivas que recebeu de uma seguidora.

A apresentadora da TVI partilhou, através dos stories do Instagram, dois comentários deixados por essa utilizadora em resposta a vídeos seus. Num dos comentários, a seguidora faz uma crítica à sua atitude, enquanto no outro comenta de forma depreciativa os seus dentes.

«Maria, vê se te controlas, andas muito histérica», escreveu a internauta. Em seguida, acrescentou: «Continua com dentes de coelha!».

Perante estas observações, Maria Cerqueira Gomes decidiu responder e gravou um vídeo onde expressou a sua incredulidade face a este tipo de comportamento.

«Fico sem perceber como é que alguém, em plena consciência, perde tempo a escrever algo desagradável para outra pessoa que nunca lhe fez mal. Se alguém me conseguir explicar... isto devia mesmo ser alvo de estudo», desabafou.

Veja tudo aqui:

Maria Cerqueira Gomes quebra o silêncio e reage ao caso Joana Marques e os Anjos

Maria Cerqueira Gomes recorreu às redes sociais para comentar, de forma discreta mas assertiva, a polémica entre Joana Marques e os Anjos, que tem marcado a atualidade mediática.

A apresentadora da TVI, que conduziu o reality show «O Amor Acontece» em 2021, partilhou uma story no Instagram com um excerto de um vídeo de Ricardo Araújo Pereira, onde o humorista expressa a sua visão sobre o caso. Ao conteúdo, Maria acrescentou a sua própria reflexão: «Partilho da opinião. E independentemente de tudo… já chega deste tema, do tempo e dinheiro gasto… há tanta coisa séria para se debater, tanto criminoso para ser julgado», escreveu, mostrando-se cansada da atenção prolongada que o tema tem recebido.

Com esta publicação, Maria Cerqueira Gomes junta-se ao coro de vozes públicas que pedem que o foco mediático volte para questões mais relevantes e urgentes.

Ora veja: