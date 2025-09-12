Rendas, decote e muita ousadia: o look de Maria Cerqueira Gomes que deixou todos rendidos

Ao Minuto

19:55
A final do Big Brother Verão vai contar com grandes nomes da música portuguesa - Big Brother
02:05

A final do Big Brother Verão vai contar com grandes nomes da música portuguesa

19:45
Retrospetiva de Catarina Miranda: «Teria-me preocupado menos com o Afonso» - Big Brother
04:26

Retrospetiva de Catarina Miranda: «Teria-me preocupado menos com o Afonso»

19:29
«A sua quase nora»: Nuno Eiró vê futuro entre Ana Duarte e Viriato e a mãe do concorrente reage - Big Brother
02:13

«A sua quase nora»: Nuno Eiró vê futuro entre Ana Duarte e Viriato e a mãe do concorrente reage

19:24
Lanche comandado por Miranda deixa Jéssica sem papas na língua e Afonso boquiaberto - Big Brother
05:52

Lanche comandado por Miranda deixa Jéssica sem papas na língua e Afonso boquiaberto

19:15
Dia de muito azar para Kina: «Correu-me tudo mal» - Big Brother
02:43

Dia de muito azar para Kina: «Correu-me tudo mal»

18:51
Grande Final do Big Brother Verão: portas prestes a abrir e fãs em fila desde ontem - Big Brother
01:50

Grande Final do Big Brother Verão: portas prestes a abrir e fãs em fila desde ontem

18:44
Pazes e juras de amor: Veja o momento entre Miranda e Afonso - Big Brother
02:49

Pazes e juras de amor: Veja o momento entre Miranda e Afonso

18:40
Avó de Catarina Miranda fala sobre a neta: «Ela vai apanhar uma grande desilusão quando sair» - Big Brother
07:51

Avó de Catarina Miranda fala sobre a neta: «Ela vai apanhar uma grande desilusão quando sair»

18:38
E se Cristina Ferreira fosse concorrente? Apresentadora surpreende com confissão sobre o Secret Story - Big Brother

E se Cristina Ferreira fosse concorrente? Apresentadora surpreende com confissão sobre o Secret Story

18:28
Na véspera da grande final, Miranda e Afonso estão de costas voltadas - Big Brother
03:43

Na véspera da grande final, Miranda e Afonso estão de costas voltadas

18:23
Bruna e Marta Cruz já se estão a preparar para a grande final do Big Brother Verão e contam tudo - Big Brother
03:35

Bruna e Marta Cruz já se estão a preparar para a grande final do Big Brother Verão e contam tudo

18:17
«Sinto que cortamos o cordão»: mãe de Jéssica Vieira desabafa - Big Brother
01:30

«Sinto que cortamos o cordão»: mãe de Jéssica Vieira desabafa

18:12
Os concorrentes acordaram com as palavras mais bonitas do Big Brother. Veja aqui - Big Brother
01:38

Os concorrentes acordaram com as palavras mais bonitas do Big Brother. Veja aqui

18:10
A poucas horas da final, Maria Botelho Moniz tem confissão a fazer sobre o Big Brother Verão - Big Brother

A poucas horas da final, Maria Botelho Moniz tem confissão a fazer sobre o Big Brother Verão

18:06
Repórter no Parque dos Poetas: Veja como vai ser a grande final do Big Brother Verão - Big Brother
01:26

Repórter no Parque dos Poetas: Veja como vai ser a grande final do Big Brother Verão

17:21
Secret Story: Cristina Ferreira levanta a ponta do véu sobre os segredos da nova edição - Big Brother

Secret Story: Cristina Ferreira levanta a ponta do véu sobre os segredos da nova edição

15:57
«Não vou poder perguntar muita coisa....»: Cristina Ferreira partilha o mais 'difícil' de apresentar o Secret Story - Big Brother

«Não vou poder perguntar muita coisa....»: Cristina Ferreira partilha o mais 'difícil' de apresentar o Secret Story

15:10
Jéssica e Viriato nostálgicos a horas da final: «Aqui, dás valor...» - Big Brother
03:27

Jéssica e Viriato nostálgicos a horas da final: «Aqui, dás valor...»

15:02
«Eu sei o que é que fazia agora...»: Miranda faz a investida final em Afonso - Big Brother
01:39

«Eu sei o que é que fazia agora...»: Miranda faz a investida final em Afonso

14:40
Hora da confissão! CaLe revelam todas as partidas e travessuras que aprontaram aos colegas - Big Brother
03:25

Hora da confissão! CaLe revelam todas as partidas e travessuras que aprontaram aos colegas

14:27
A cara de pânico é real. Miranda grita aos céus planos com Afonso: «Vamos ser...» - Big Brother
01:04

A cara de pânico é real. Miranda grita aos céus planos com Afonso: «Vamos ser...»

14:25
«Vamos entrar assim na final!»: Concorrentes acordam nostálgicos, mas cheios de energia - Big Brother
01:27

«Vamos entrar assim na final!»: Concorrentes acordam nostálgicos, mas cheios de energia

14:09
«Não quero namorar contigo porque és gorda»: Jéssica revela episódio marcante - Big Brother
03:29

«Não quero namorar contigo porque és gorda»: Jéssica revela episódio marcante

14:05
Afonso reage ao 'estalo' de Miranda: «Foi com maldade, armas-te em parva» - Big Brother
02:00

Afonso reage ao 'estalo' de Miranda: «Foi com maldade, armas-te em parva»

14:00
Tensão alta! Miranda e Afonso acusam Viriato de ser «discípulo do Bruno» e o clima aquece - Big Brother
03:32

Tensão alta! Miranda e Afonso acusam Viriato de ser «discípulo do Bruno» e o clima aquece

Rendas, decote e muita ousadia: o look de Maria Cerqueira Gomes que deixou todos rendidos

  Big Brother
  Há 1h e 39min
Rendas, decote e muita ousadia: o look de Maria Cerqueira Gomes que deixou todos rendidos

Maria Cerqueira Gomes marcou presença na apresentação da grelha da TVI e voltou a brilhar com um look sofisticado em azul.

Na passada quinta-feira, 11 de setembro de 2025, Maria Cerqueira Gomes foi uma das figuras em destaque na Apresentação de Grelha da TVI, que decorreu no espaço Praia no Parque, em Lisboa.

A poucos dias de se estrear naquele que a própria já definiu como “o projeto da sua vida”, o programa «Ora Bolas», gravado na Argentina, a apresentadora voltou a ser alvo de todos os olhares, não apenas pelo entusiasmo em torno do novo formato, mas também pela escolha de visual que conquistou atenções.

Maria Cerqueira Gomes surgiu com um elegante vestido azul, marcado pela originalidade do corte, mais curto à frente e mais comprido atrás, e pelos detalhes de renda, que reforçaram o toque sofisticado do conjunto. Uma aposta de estilo que deixou os presentes rendidos e que rapidamente se destacou como um dos looks mais cobiçados da noite.

 

