Rendas, decote e muita ousadia: o look de Maria Cerqueira Gomes que deixou todos rendidos

Na passada quinta-feira, 11 de setembro de 2025, Maria Cerqueira Gomes foi uma das figuras em destaque na Apresentação de Grelha da TVI, que decorreu no espaço Praia no Parque, em Lisboa.

A poucos dias de se estrear naquele que a própria já definiu como “o projeto da sua vida”, o programa «Ora Bolas», gravado na Argentina, a apresentadora voltou a ser alvo de todos os olhares, não apenas pelo entusiasmo em torno do novo formato, mas também pela escolha de visual que conquistou atenções.

Maria Cerqueira Gomes surgiu com um elegante vestido azul, marcado pela originalidade do corte, mais curto à frente e mais comprido atrás, e pelos detalhes de renda, que reforçaram o toque sofisticado do conjunto. Uma aposta de estilo que deixou os presentes rendidos e que rapidamente se destacou como um dos looks mais cobiçados da noite.