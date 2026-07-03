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Concorrente do Big Brother abre discussão pública sem saber! A polémica da «Maria Chuteira» que já está viral

  • Big Brother
Concorrente do Big Brother abre discussão pública sem saber! A polémica da «Maria Chuteira» que já está viral - Big Brother

Esta concorrente do Big Brother Verão confidenciou que «detesta trabalhar» e que o seu sonho é ser «mulher de jogador de futebol». As declarações da jovem estão a gerar polémica. Veja tudo.

É o tema do momento e tem dado muito que falar. Mariana Sá, concorrente do Big Brother Verão, revelou que gostaria de ser «Maria Chuteira» (mulher de jogador de futebol) e rapidamente o assunto virou um fenómeno da Internet.

Nas redes sociais, a declaração da concorrente do reality show da TVI dividiu opiniões e gerou muita controvérsia.

@tvioficial «Aquilo que eu gostava mesmo era ser Maria Chuteira» 👀 A Mariana Sá veio com tudo e promete dar que falar 😉 O que achou da concorrente? Veja tudo no site do Big Brother Verão 🌊 #bbtvi ♬ som original - TVI

No Tik Tok, as declarações de Mariana Sá deixaram muitos internautas indignados e a questionar a forma como a concorrente parecia desvalorizar a independência financeira e emocional das mulheres. Já outros, defendem que «Maria Chuteira» pode mesmo ser visto como uma profissão. 

Veja aqui alguns exemplos do debate:

@nelsoncosta.10

sangrei dos ouvidos… viva ás mulheres independentes de jogador 🙏🏼

♬ som original - Nelson Costa

Tema da «Maria Chuteira» é discutido em plena televisão

Dadas as proporções que a afirmação tomou, o tema foi discutido no V+ Fama desta sexta-feira, 3 de julho.

«Quem acompanha o Universo dos reality shows sabe que houve uma concorrente que disse que não gostava de trabalhar e que o sonho dela era ser Maria Chuteira, entenda-se por isto ser mulher de futebolista...», começou por explicar Adriano Silva Martins, o apresentador do formato.

Gonçalo Quinaz decidiu esclarecer que uma «Maria Chuteira» não é a mulher de um jogador de futebol, mas sim uma mulher que anda sempre atrás de jogadores de futebol para ver se consegue alguma coisa com eles. Adriano prosseguiu: «Termos à parte, o interessante aqui é perceber como evoluiu a forma como se olhava para as mulheres de jogadores nos anos 80 e 90 e como se olha agora...»

«Isso é uma expressão corriqueira, da gíria. Eu tenho uma lembrança muito presente. Havia ali um bar onde iam montes de jogadores de futebol e apareciam meninas muito disponíveis... é que quer se goste ou não, ser-se mulher de jogador pode ser apetecível, porque eles ganham bem...», atirou António Leal e Silva.

E prosseguiu, mostrando alguma estupefação perante a «coragem» de Mariana Sá para ter admitido uma coisa deste género em plena televisão nacional. «Faz lindamente dizer que não quer trabalhar e que quer ser mulher de jogador. Eu já acho que isto é o fim dos tempos...»

António Leal e Silva aproveitou para comentar a mudança que o Mundo do futebol sofreu nos últimos anos, principalmente no que diz respeito à exposição feita às famílias dos futebolistas.

«Antigamente as mulheres de jogadores estavam em casa, eram muito discretas, apoiavam os maridos, mas de uma forma mais discreta. Também o futebol mudou muito, as redes sociais também vieram mudar isto tudo, as pessoas aparecem em todo o lado. Mas sim, claro que é muito apetecível ser mulher de futebolista? Sim, era, é e vai continuar a ser! Ponham os olhos na Georgina, com todo o respeito. Hoje em dia, não só por causa do Cristiano, mas muito por causa do Cristiano, ela tem muitas oportunidades», completou.

Veja aqui todas as declarações:

Temas: Maria Chuteira Futebol Big Brother Verão

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