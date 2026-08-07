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Entrou na casa como descendente da nobreza e fez parte de um triângulo amoroso polémico. Eis a profissão inesperada que tem hoje

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Saiba o que é feito desta ex-concorrente

Maria Joana Krappen ficou conhecida do público em 2013, quando participou na quarta edição do Secret Story e entrou no concurso com o segredo de ser descendente de aristocratas. 13 anos depois, a ex-concorrente tem hoje uma profissão bem diferente da imagem que os telespectadores guardam dela: é dona da Francesca Store, uma loja de roupa.

Durante a sua passagem pelo reality show, Maria Joana Krappen ficou também associada ao triângulo amoroso que viveu com Sofia Sousa e Diogo Marcelino, um dos momentos mais comentados da edição.

 

 

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Temas: Maria Joana Krappen Secret Story 4

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