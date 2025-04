A decisão está tomada! Saiba quem foi o concorrente expulso do Big Brother

Momento da expulsão: Veja aqui quem foi o segundo concorrente expulso do Big Brother 2025

A gala especial do Big Brother 2025 desta quinta-feira foi recheada de emoções e reviravoltas. Além da entrada de dois novos concorrentes, a Adrielle peixoto de 25 anos e Luís Gonçalves de 41 anos, o momento mais aguardado da noite foi a expulsão de um dos nomeados.

Carolina Braga, Diogo Bordin, Mariana Costa, Sara Silva e Carina Frias estiveram em risco, mas foi Mariana quem acabou por abandonar a casa mais vigiada do país.

Com apenas 1% da votação do público, Mariana Costa foi a concorrente escolhida para sair, num resultado inesperado. Os restantes nomeados viram a sua permanência garantida, com Carolina Braga a ser salva com 11%, Carina Frias com 15%, enquanto Sara Silva e Diogo Bordin receberam 36% dos votos cada um.

A gala, conduzida por Cláudio Ramos, também marcou a entrada de dois novos concorrentes, que prometem mudar o rumo do jogo. A chegada destes concorrentes promete agitar as dinâmicas da casa e testar as alianças já formadas.

O Big Brother 2025 continua a surpreender, e os próximos dias prometem trazer ainda mais emoções e confrontos dentro da casa!

