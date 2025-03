É uma das concorrentes mais novas de sempre do Big Brother e tem de ir de saltos altos levar o lixo

Cláudio Ramos estreia Big Brother 2025 com um fato que tem uma mensagem escondida

Está no ar o Big Brother 2025 e já são conhecidos os 20 concorrentes. Mariana Costa é a concorrente mais nova da casa e uma das concorrentes mais novas de sempre a entrar num reality show. A jovem tem 18 anos e vem de Belas.

Está no Big Brother porque precisa de adrenalina na sua vida. «Estava sem emoção na minha vida e eu gosto é de adrenalina. Consegui!».

«Sou muito menina da mamã, bem mimada mesmo. Não consigo ouvir um não. Ou é a minha maneira ou é a minha maneira. Irritou-me, choro. A minha mãe diz que eu tenho de ir de vestido de lantejoulas e saltos altos levar o lixo, não é bem verdade, mas…», refere.

«Esquisita é pouco, eu não gosto de quase nada (…) Digo sempre o que penso. Está no coração, vai para a boca».

A Mariana tem 18 anos, vem de Belas e trabalha numa loja de acessórios. Formou-se em Teatro, mas sonha em ser assistente de bordo. Muito comunicativa, diz que fala "sempre imenso".

Vive com a mãe e namora há um ano com o Manuel, a quem chama o amor da sua vida. Define-se como divertida, carismática e espontânea, mas admite que não tem papas na língua e que marca sempre a sua posição. Diz ser a típica rapariga da geração Z: cheia de opiniões, pronta a defender o que acredita e sem medo do julgamento dos outros.

Assumidamente esquisita na comida, confessa que "não come qualquer coisa". Entrar no Big Brother é um sonho antigo e garante que está pronta para viver a experiência a 100%, agora que finalmente tem idade para participar.

