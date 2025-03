Tem 18 anos e é concorrente do Big Brother 2025. Conheça Mariana Costa, a jovem que «fala imenso»

Concorrente do Big Brother, que foi escolhido pelo público, arranca suspiros por onde passa e já contracenou ao lado de uma atriz de renome

Mariana Costa, de 18 anos, é uma das concorrentes mais jovens do Big Brother e promete não passar despercebida.

Natural de Belas, formou-se em Teatro, trabalha numa loja de acessórios e o seu grande sonho é tornar-se assistente de bordo.

Comunicativa e cheia de personalidade, admite que fala «sempre imenso» e que não tem medo de dizer o que pensa. É assumidamente esquisita na comida e confessa que «não come qualquer coisa».

Namora há um ano com o Manuel, a quem chama o amor da sua vida, e vive com a mãe, descrevendo-se como uma típica jovem da geração Z: espontânea, cheia de opiniões e sem medo do julgamento dos outros.

Com um lado divertido e carismático, Mariana garante que está pronta para viver a experiência do Big Brother a 100%, pois já é um antigo sonho seu, e marcar a sua posição dentro da casa.

Veja aqui o vídeo da apresentação da concorrente, em baixo.