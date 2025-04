Mariana Costa arrasa atitudes polémicas de Nuno Brito: «Caiu-lhe a máscara. Nós vimos o pior lado do Nuno...»

Mariana Costa, ex-concorrente do «Big Brother», recentemente expulsa, esteve esta manhã no programa «Dois às 10» à conversa com Cláudio Ramos. Durante a entrevista, Mariana foi questionada sobre a polémica gerada pelos comentários feitos por Nuno Brito e os seus aliados, acerca das mulheres da casa, durante o polémico almoço do líder que continua a dar que falar.

Mariana, já fora da casa, partilha a sua perspetiva sobre a sua saída e a estratégia de jogo dos outros concorrentes. Apelidada de «planta» na casa mais vigiada do país, cá fora, não deixou nada por dizer. A ex-concorrente entrou com apenas 18 anos porque estava «sem emoção na sua vida». Durante a entrevista, a jovem comentou o seu percurso e mostrou-se surpresa com a expulsão: «Não estava à espera que fosse eu a sair (...) Mas a vida é mesmo cá fora».

«A Sara tem passado os dias a dormir», atirou.

Ainda durante a entrevista no programa das manhãs, a ex-concorrente do Big Brother, aproveitou o momento para criticar a postura dos colegas que continuam na casa. A jovem afirma que alguns concorrentes não foram genuínos e que tentaram silenciá-la diversas vezes. Mariana sentiu-se desprotegida e dececionada com a atitude do grupo.

«A Inês era a minha maior aliada», contou a jovem de 18 anos.

O polémico almoço e as palavras de Nuno Brito continuam a ser tema. Mariana pronunciou-se sobre o polémico assunto e teceu várias críticas ao colega: «O Nuno da Casa de Vidro era um Nuno que precisava de agradar o público para entrar. Dentro da casa caiu-lhe a máscara (...) Nós vimos o pior lado do Nuno (...) O Nuno e o Dinis não são elos fortes. São elos fracos (...) Foram-se enterrando a vários níveis: deixarem de falar sobre o assunto, fingirem que estava debaixo do tapete. Obrigarem-nos quase a não dar a nossa opinião e a rebater por cima (...) Queriam silenciar a outra pessoa».

Sobre ser 'planta', Mariana mostra-se incrédula: «Há lá pessoas que dão muito mais do que eu», afirma Mariana, defendendo que há outros concorrentes que contribuem menos para a dinâmica do jogo.

«Era isto que gostava que me tivesses dito», respondeu Cláudio Ramos a Mariana Costa, sugerindo que, durante a gala, esta não foi tão transparente na sua opinião.

«O Nuno quer mandar naquilo tudo mas esquece-se de que há uma pessoa acima dele que é o Big»