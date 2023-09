Mariana Pinto incumpre regras e é sancionada. Resultado: Nova troca de casas. Saiba tudo!

Qual dos concorrentes do Anexo irá passar para a Casa? Veja a decisão

O fim da noite da noite desta segunda-feira foi marcado por uma sanção inesperada de Mariana Pinto. A concorrente do Big Brother não cumpriu as regras estabelecidas pelo anfitrião e pagou por isso, bem caro.

Na sala, o Big mostrou imagens de Mariana Pinto a comunicar com as colegas do anexo através da parede e a passar informações, algo que é proibido fazer.

Por esse motivo e como consequência, Mariana Pinto foi obrigada a passar para o anexo e no lugar dela teve de vir outro concorrente, uma vez que o anexo só tem 8 camas.

Após uma 'campanha' pouco convincente dos concorrentes do anexo, apenas três mostraram algum interesse em mudar-se para a casa: Joana Sobral, Zé Pedro Rocha e Iasmim Lira.

No fim de contas, foi mesmo Joana que acabou por ir, uma vez que apresentou argumentos mais fortes e o grupo concordou com a sua ida para a casa.

Veja os vídeos de tudo o que aconteceu em cima!