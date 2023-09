Mariana Pinto fala sobre inseguranças com o corpo: «Os rapazes gozavam comigo e faziam bullying...»

Mariana Pinto partilha vídeos com truques de moda para mulheres com o peito grande nas redes sociais. «Ultimamente, comecei a publicar vídeos no TikTok e no Instagram com dicas para meninas que tenham um peito maior como o meu e que, de certa forma, se sentem inseguras em certos tipos de roupa. Então, ajudo nesse sentido, dizendo que tipo de roupa lhes assenta melhor», revelou Mariana Pinto no seu vídeo de apresentação.

Na noite desta segunda-feira, 11 de setembro, os concorrentes reuniram-se no jardim e Mariana Pinto confessou aos colegas que o tamanho peito ainda é uma insegurança.

«Eu tento desmistificar isso, é isso que eu tenho fazer nas redes sociais», explicou.

A concorrente admitiu que, quando era mais nova, pensou em recorrer a cirurgia estética para reduzir o tamanho do peito.

«O meu corpo desenvolveu-se muito rápido e comecei a ser olhada de forma diferente, principalmente pelos homens, e era uma criança», contou.

«Agora vejo que era objetificada, sexualizada (…) Na escola os rapazes gozavam comigo e faziam bullying nos autocarros, etc…», revelou ainda.