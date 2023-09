Mariana Pinto partilha dicas de moda para mulheres com o peito grande! Veja os vídeos

Mariana Pinto já revelou que o tamanho do peito é uma insegurança e confessou que já pensou em recorrer a cirurgia para fazer uma redução mamária. Nas redes sociais, a concorrente do Big Brother partilha vários truques de moda para mulheres com o peito grande.

«Ultimamente, comecei a publicar vídeos no TikTok e no Instagram com dicas para meninas que tenham um peito maior como o meu e que, de certa forma, se sentem inseguras em certos tipos de roupa. Então, ajudo nesse sentido, dizendo que tipo de roupa lhes assenta melhor», revelou Mariana Pinto no seu vídeo de apresentação.

A jovem de 23 anos já revelou que sonha trabalhar com as redes sociais e, nesse sentido, partilha vídeos do seu dia-a-dia e truques de moda para o género feminino.

Veja algumas dicas de Mariana Pinto: