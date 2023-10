BIG BARÓMETRO: Quem é a cobra da casa? E quem foi uma desilusão? Saiba a opinião de Mariana Pinto!

Mariana Pinto despede-se da casa do Big Brother e deixa os colegas em lágrimas

Mariana Pinto foi a última concorrente expulsa pelos portugueses do Big Brother. Após a sua saída, a ex-concorrente enfrentou o desafio do Big Barómetro e deu a sua opinião sobre os restantes colegas que ainda continuam no jogo.

Mariana Pinto começou por atribuir o emoji 'triste' a Francisco Vale, o emoji 'certeiro' a Vina Ribeiro, o emoji da cobra a Francisco Monteiro e o emoji do coração partido a Jéssica Galhofas. Mariana Pinto justificou as suas escolhas e revelou a sua leitura do jogo.

Em relação a Francisco Vale, a ex-concorrente mostrou-se «desiludida» com algumas atitudes: «O Francisco Vale hoje desiludiu-me um pouquinho. Acho que ele é demasiado 'advogado de defesa' do Monteiro... devia ser mais imparcial», explicou.

Mariana revelou que está «desilulida» com Jéssica Galhofas, uma vez que tinha uma «expectativa maior» em relação à colega.

Por fim, Mariana Pinto atribuiu um emoji em forma de 'coração' a Iasmim Lira e revelou: «Quero que ela fique bem e quero que ela ganhe o programa!».

