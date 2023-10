EXCLUSIVO: Após expulsão, Mariana Pinto confessa: «Podia ter feito muito mais…»

Mariana Pinto estava nomeada juntamente com Márcia Soares e Palmira Rodrigues. Márcia Soares foi a primeira salva, com uma percentagem 65%.

No final da gala, a ex-concorrente esteve à conversa com a repórter digital do Big Brother, Mafalda Oliveira, e revelou que se «arrepende» de algumas coisas.

«Concordas quando as pessoas dizem que foste uma planta e que a tua participação foi assim tão neutra?», questionou a repórter.

«Concordo um bocadinho. Podia podia ter dado muito mais, jogado muito mais. Agora arrependo-me e faria melhor. Teria dado mais a minha opinião, estar mais ativa no jogo, mas pronto, foi o que foi…”, começa por explicar.

«Valeu a pena, foi uma experiência incrível e levo pessoas para a vida. Adorei!», garantiu.