Mariana Pinto acusa Francisco Monteiro de ser «incoerente» com Márcia Soares. Saiba tudo aqui

Apesar do percurso de Mariana Pinto nesta edição do Big Brother ter sido maioritariamente pacífica e sem grandes conflitos, é de salientar que foi ela quem deu origem a um dos primeiros grandes conflitos na casa. A sensação de que teria sido objetificada pelos colegas do anexo durante a primeira semana, principalmente Francisco Monteiro, gerou alguma confusão e até animosidade de grande parte dos concorrentes para com Monteiro ainda antes de o conhecerem.

No entanto, quando questionada sobre este assunto, Mariana garante que falou «com o Francisco e ficou tudo resolvido» e justificou ainda, mais uma vez, o porquê de ter-se sentido alvo de objetificação.

Quando questionada sobre Francisco Monteiro e o rumo que o jogo na casa tem tomado, Mariana Pinto acredita que o Monteiro «está sempre à procura de um amor» e que acima de tudo «quer ser amado». «Parece que está mesmo à procura», acrescenta, dizendo que se uma das nova concorrentes tivesse sido do seu agrado, Monteiro teria avançado. Ainda sobre Monteiro, Mariana afirma: «Nunca gostei muito do grupo em si», referindo-se aos amigos mais próximos do concorrente. «Foi ele que levou a que falassem sobre ele», disse ainda a mais recente eliminada desta edição do Big Brother.

No que toca à relação de Francisco Monteiro com Márcia Soares, Mariana não hesita em concordar que o concorrente tem sido «incoerente»: «Confidencia com os amigos que a Márcia é isto e aquilo (…) mas quando está com a Márcia só vê a Márcia, é a loucura».