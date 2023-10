EXCLUSIVO: Após proximidade polémica, namorado de Mariana Pinto faz revelação: «Já tive uma conversa com o Fábio…»

Fora do ecrã: as fotografias mais «sexys» dos concorrentes do Big Brother! Veja tudo

No final da gala deste domingo, 22 de outubro, Rogério Silva, namorado de Mariana Pinto, falou com o Digital da TVI sobre a prestação da namorada no Big Brother.

«Eu sinto que estou a chegar ao limite das minhas saudades. Tenho tanta vontade que ela chegue à final, como eu desejo que no próximo fim-de-semana ela saia. Não tem sido muito fácil, tenho tido muitas saudades mesmo…», começou por revelar.

Rogério confessou ter ficado incomodado com a aproximação de Mariana a Fábio nas primeiras semanas do jogo e revelou que já teve uma conversa com Fábio sobre o assunto.

Recorde-se que, no início do programa, Mariana Pinto mostrou-se preocupada com a reação do namorado após os rumores acerca de si e de Fábio Gonçalves.

«Incomodou-me, é normal que haja ciúme, mas à medida que ia vendo, ia percebendo que não havia motivos para ser mais alarmado do que apenas amizade»

«A Mariana já referiu que o Fábio foi um irmão mais velho para ela e eu acredito que a relação deles fosse de irmandade», acrescentou.

«Já tive com uma conversa com o Fábio até. Esclarecemos as coisas todas, ele explicou-me algumas situações», revelou.

